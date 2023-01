“Belachelijke ticketprijzen, verborgen slavernij, onze tijd om te reizen is voorbij”

Deel dit artikel

Belachelijke ticketprijzen, er is in het toerisme heel veel verborgen slavernij, de tijd om te reizen is voorbij voor de Westerse economieën en liever vandaag dan morgen true pricing. Het zijn discussiepunten die Elske Doets (CEO Doets Reizen) dropte tijdens de paneldiscussie op het Travel Congress in de Jaarbeurs (Utrecht).

“We verliezen heel snel uit het oog dat reizen na covid nog heel erg prijstoegankelijk is. Onze passagiers betaalden vorig jaar gemiddeld € 200 (exclusief belasting) voor een vliegticket naar Amerika. Dat er in het toerisme heel veel sprake is van verborgen slavernij hebben we op Schiphol gezien. Mensen worden onderbetaalt, dat gebeurt ook bij cruisemaatschappijen. Ik pleit onder andere voor een ticketprijsverhoging.”

Daarnaast mist Doets in het debat heel erg het feit dat er vanuit de overheid geen stem wordt geen stem wordt gegeven aan de natuur. “In Canada hebben ze heel veel beleid vanuit de overheid waarbij ze de natuur een stem geven. Dat is nodig! Mensen moeten hun egoïsme loslaten. In bepaalde werelddelen is er dus al beleid op dat vlak.”

“Ik denk dat het superbelangrijk is dat reizigers een reëel prijs gaan betalen voor wat ze doen waarbij planet en people worden meegenomen. Dus geen verborgen slavernij meer, de milieueffecten moeten worden meegenomen, evenals het investeren in duurzaamheid. Elke gek kan berekenen dat € 200 voor een vliegticket naar Amerika geen true pricing is. Dat is de perverse prikkel waar wij tegen moeten vechten. Ik kan dat eigenlijk niet met droge ogen aanzien. Zie reizen niet als een recht, maar als een luxe waarvoor je bereid moet zijn om te betalen.”



“Ik zit elke maand in het vliegtuig, dus ik heb een mega uitstoot. In coronatijd kon dat niet, heb ik veel gewandeld en dacht ik; waarom gaan mijn klanten helemaal naar Canada toe om hun intrinsieke drijfveer – reconnecten met zichzelf en hun naasten, terwijl het ook in Nederland kan. Dat ik elke maand vlieg heeft een zakelijke reden. Practice what you preach is voor mij schier onmogelijk, want ik kan niet met een kano naar Canada. Als we alleen maar blijven veroordelen, komt er nooit een verandering.”

“Veel van onze ideeën komen vanuit ons Europees/westerse perspectief, bijvoorbeeld het bieden van diepe ervaringen zoals wij bij Doets Reizen ook doen. Er is een hele grote groep in de wereld, bijvoorbeeld in Azië, die de Zwitserse Alpen willen zien. We hebben te maken met een frictie in wereldbeelden. Het is natuurlijk heel erg egoïstisch van ons in Europa. Wij hebben lange tijd kunnen reizen en de opkomende economieën die krijgen nu de gelegenheid om te reizen, dus onze tijd is eigenlijk een soort van geweest, moeten we hen niet meer de gelegenheid geven om te reizen. Wij hebben de toerisme uren wel opgemaakt tegen hele lage prijzen.”

“Ik vind dat de reiswereld heel veel happy campers heeft. Wij willen mensen blij maken, dat is onze core business en we hebben als branche graag veel plezier met elkaar. Maar er is zijn grote uitdagingen. Ik tref te weinig dialoog over deze thema’s. Het pijnlijke gedeelte is dat het moeilijk is om van blijdschap naar iets pijnlijks te gaan. Je moet als sector door de pijn heen.”

Author Arjen Lutgendorff