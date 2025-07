Better Places meet impact van reizen met AI

Reisorganisatie Better Places meet al jaren de positieve en negatieve impact van haar reizen. Tot voor kort gebeurde dat grotendeels handmatig. “Dat was tijdrovend en foutgevoelig,” zegt oprichter Saskia Griep.

Dankzij een subsidie vanuit het Europese programma Green at Heart kan dat nu beter. Met behulp van artificiële intelligentie (AI) kan Better Places nu sneller en betrouwbaarder data verzamelen en analyseren. Een slimme stap vooruit in het verduurzamen van reizen.

Lees het hele bericht op TRAVELNEXT.nl

Foto: Saskia Griep, gemaakt door: Jessica Lokker