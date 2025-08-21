By June ondersteunt Carmabi met bijdrage aan natuurbehoud op Curaçao

Sinds november 2024 doneert By June voor elke passagier die zij naar Curaçao vervoert één euro aan de Carmabi Foundation (Caribbean Research and Management of Biodiversity). Carmabi zet zich al zeventig jaar in voor natuurbeheer, wetenschappelijk onderzoek, educatie en het behoud van biodiversiteit op Curaçao.

Met haar aanbod van unieke en duurzame excursies wil By June haar gasten niet alleen een bijzondere ervaring bieden, maar hen ook de kans geven een directe bijdrage te leveren aan natuurbehoud. Deze samenwerking heeft inmiddels geleid tot zowel financiële steun als concrete hulp aan Carmabi-projecten op het gebied van natuurbeheer en educatie.

Lees hier het hele artikel.