Canada verlengt verbod voor cruiseschepen en negatief cruiseadvies

Canada heeft vooralsnog, het voor de cruisesector rampzalige besluit genomen, om de toegang van cruiseschepen met een capaciteit voor 100 of meer personen tot haar wateren te verbieden tot 28 februari 2022. Het zogenoemde Alaska-seizoen komt daarmee in gevaar.

Het zag het er allemaal ‘rooskleuriger’ uit voor de rederijen, want eind februari zou het verbod op cruiseschepen juist eindigen. Doordat het verbod nu is verlengd, kunnen cruise-afvaarten met 100 personen of meer vanuit Canadese havens en cruises die door Canadese wateren gaan (inclusief afvaarten naar Alaska vanuit Seattle of Canada en afvaarten naar New England) niet worden uitgevoerd tot op zijn vroegst maart 2022. Daarnaast raadt de Canadese overheid ook af om te gaan cruisen buiten Canada om de verspreid van het coronavirus te voorkomen.

Nico Bleichrodt (Vice President International Sales Holland America Line) liet in een reactie op de verlenging van het verbod op cruiseschepen door Canada weten het jammer te vinden.

Cruise Lines International Association for North West & Canada (CLIA-NWS), die zichzelf de stem van de cruise-industrie in Canada noemt, liet in een verklaring op op het nieuws weten dat het verrast was door het besluit van de Canadese regering. “Hoewel we de focus van de regering op het bestrijden van COVID-19 in Canada begrijpen en steunen, zijn we verrast door de duur van de verlenging van het cruiseverbod”, aldus Charlie Ball, voorzitter van CLIA-NWC.

“We hopen de kans te krijgen om deze tijdlijn opnieuw te bekijken en te demonstreren dat we COVID-19 kunnen aanpakken in een cruise-omgeving met door de wetenschap gesteunde maatregelen, zoals CLIA-leden doen in Europa en delen van Azië waar het cruisen op beperkte basis is hervat”, zo liet Ball weten.

Volgens CLIA-NWS zou een verbod tot eind februari 2022 betekenen dat Canada het twee jaar zonder cruiseactiviteit moet doen waardoor 29.000 Canadese banen in gevaar komen en $ 4,25 miljard aan economische activiteit op basis van de statistieken in 2019.

CLIA en haar leden zijn er al in geslaagd om met succes enkele afvaarten buiten Noord-Amerika te hervatten, waaronder in de Middellandse Zee, waar MSC Cruises sinds de herstart in augustus meer dan 30.000 gasten veilig heeft kunnen ontvangen. Volgens CLIA zijn er sinds begin juli 2020 meer dan 200 afvaarten in Europa (en delen van Azië) geweest met verbeterde maatregelen en goedkeuring van de autoriteiten in die regio’s.

