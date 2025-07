Volgend jaar opent Club Med voor het eerst een Resort op Zuid-Afrikaanse bodem. Club Med South Africa Beach & Safari wordt een luxueuze all-in-one bestemming aan de adembenemende Dolphin Coast, ten noorden van Durban in de provincie KwaZulu-Natal.

Met Club Med South Africa Beach & Safari voegt Club Med volgend jaar een opmerkelijke nieuw resort toe aan zijn internationale portfolio en het eerste resort van de keten op Zuid-Afrikaanse bodem. Slechts een halfuurtje rijden van de internationale luchthaven King Shaka en op minder dan een uur van Durban, ontvouwt zich een uniek stukje paradijs. 32 hectare ongerepte natuur, met duinen, kustbossen en maagdelijke stranden, vormen het decor van dit nieuwe Club Med Resort.

Club Med South Africa Beach & Safari

Wie volgend jaar incheckt in Club Med South Africa Beach & Safari, logeert midden in het groen, in een van de 411 kamers verspreid over meerdere gebouwen. De architectuur is hedendaags maar geworteld in de omgeving. Aan de ene kant van het Resort liggen 345 kamers, waarvan 310 Superior en 35 Deluxe Rooms, genesteld tussen de duinen en het kustbos. Lichte, functionele kamers met een eigentijds design, ruwe materialen en kleuren geïnspireerd op de Zuid-Afrikaanse kustlijn. Comfortabel, stijlvol en verkwikkend anders.

Suites

Aan de andere kant bevindt zich het Exclusive Collection-gedeelte Ilanga, met 66 suites voor wie nog meer rust, ruimte en privacy zoekt. Denk: gepersonaliseerde services, een exclusieve lounge in zachte, aardse tinten en een sfeer die je meteen tot stilstand brengt.

Safari

Voor het eerst breidt Club Med zijn aanbod uit met een eigen safari-ervaring, exclusief voor zijn gasten. Wie wil, trekt vanuit het Resort verder het binnenland in, naar het Mpilo Safari Lodge, gelegen in een uitgestrekt privéreservaat van 18.000 hectare in het weelderige Zululand (safari’s zijn toegankelijk voor kinderen vanaf 4 jaar).