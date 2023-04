Column: Eerste levensbehoefte?

Deel dit artikel

Is op vakantie gaan, reizen, een eerste levensbehoefte? Veel mensen zullen met “natuurlijk niet” reageren op deze vraag. Het is niet het einde van de wereld als je niet op vakantie gaat. Veel mensen zullen met “ja natuurlijk “ reageren op deze vraag.

Hoe je naar deze vraag kijkt, is misschien wel onderdeel van de cultuur waarin je bent opgegroeid. In veel landen is reizen juist een luxe. In Nederland is op vakantie gaan meer een traditie geworden, en misschien wel een levensbehoefte.

Maar waarom gaan we op vakantie? Net als alles wat we willen in ons leven gaat het om belevenis. Of je nou een nieuwe auto wilt of een nieuw huis of nieuwe kleren, alles gaat om dat geluksmomentje. Een Porsche is een jongensdroom, maar als je die dan hebt is het na een paar maanden misschien wel gewoon een auto. En niet meer dan dat?

Veel mensen worden gelukkig van bepaalde momenten. Op vakantie gaan is ook zo’n geluksmoment. Van omgeving veranderen, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe culturen ontdekken, uit je comfortzone komen maakt ons gelukkig?

Momenteel is er een wereldwijd probleem met sterke inflatie en hoge prijsstijgingen, huishoudens zijn steeds kritischer over hun uitgavenpatroon. Op vakantie gaan is en blijft ondanks de hoge prijzen een belangrijke behoefte. De verwachting was dat consumenten afwachtend zouden zijn met boeken, echter zijn de boekingscijfers van januari en februari op het niveau van voor corona. Wij hebben dus kennelijk de coronacrisis overleefd.

Natuurlijk hoeft vakantie niet altijd naar een verre, luxe bestemming te zijn. Een citytrip doet al wonderen voor je.

Vorige week was ik op weg naar ITB met de trein. Dat heb ik niet echt voor het milieu gedaan; ik was te laat met boeken en tickets waren te duur of de tijden waren niet goed.

Onderweg werd medegedeeld dat de trein niet verder kon, er was een menselijk ongeluk. Iedereen moest uitstappen en wachten op het perron. Er was geen duidelijke informatie van de NS. Later kwamen wij erachter dat er een andere trein via Almelo was.

Ik ben met vijf willekeurige mensen in twee taxi’s naar Almelo gegaan. Het klikte heel erg leuk. Het was aangenaam gezelschap. Drie dames van een hotelketen uit Utrecht, een meneer die safarireizen deed en een jongeman die incoming deed in Amsterdam. Tijdens de treinreis met een paar biertjes op was het erg gezellig. Mensen dachten dat wij elkaar al heel lang kenden. Later op de beurs zijn we elkaar tegengekomen, nu hebben wij een app-groep.

Dit is voor mij nu de leuke kant van reizen, er kan altijd iets onverwachts gebeuren. Zelfs iets niet leuks, kan eindigen in iets leuks.

Reizen kan van alles op je pad brengen. Ik heb mijn vrouw tijdens een reis ontmoet. En we zijn inmiddels niet alleen getrouwd, maar we hebben ook twee mooie dochters gekregen.

Is reizen een levensbehoefte? Voor mij en vele anderen wel. En dan hoeft een reis niet altijd groots en meeslepend te zijn. Ik kijk met veel plezier terug op de treinreis naar Duitsland, Berlijn. Ik zie al weer uit naar de volgende reis, op naar de volgende belevenis.

Cem Dal

Free Sun / Mimosa Reizen

Deze column verscheen in Travelpro #3. Lees de volledige editie van het magazine hieronder.

Auteur Arjen Lutgendorff