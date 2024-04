Een groep onder leiding van Certares, een investeringsmaatschappij gespecialiseerd in de reis- en

toerismesector, heeft een overeenkomst getekend over de voorgestelde overname en financiering en zal de zeggenschap over de FTI Group overnemen.

Met deze overeenkomst wordt het proces afgerond om het kapitaal van de De FTI GROUP, de op twee na grootste touroperator in Europa, te versterken en het aandeelhoudersbestand van de Vennootschap, die oorspronkelijk in september 2023 van start ging, te herstructureren.

125 miljoen euro

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst ontvangt FTI een nieuw kapitaal van € 125 miljoen om

de volgende groeifase te ondersteunen en de digitale transformatie te financieren. De huidige

aandeelhouder heeft financiële steun en verdere investeringen toegezegd. De transactie is

onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen van toezichthouders en andere opschortende

voorwaarden, zoals gebruikelijk voor transacties van dit type.

Toonaangevende investeerder

Karl Markgraf, CEO van de FTI GROUP, verklaarde: “We zijn verheugd om onze samenwerking met het

door Certares geleide Consortium aan te kondigen. Certares is een toonaangevende investeerder in de

wereldwijde reis- en toerismesector. Met de steun van Certares en haar uitgebreide ervaring in de

sector en het door het Consortium verschafte kapitaal, is FTI uniek gepositioneerd voor toekomstige

groei en winstgevendheid die ten goede komt aan alle belanghebbenden, waaronder onze klanten,

commerciële partners en werknemers. We zijn vastbesloten om aan ons volgende hoofdstuk van

succes te beginnen en onze positie als toonaangevende speler in de Duitse en Europese toeristische

sector verder te consolideren.”

Foto: FTI GROUP CEO Karl Markgraf.