Corendon en EuroParcs slaan handen ineen voor vakantie in eigen land

Corendon en EuroParcs bundelen hun krachten om klanten ondanks de coronacrisis een onbezorgde vakantie te bieden. Klanten van Corendon krijgen de mogelijkheid om hun vakantie vanaf vandaag in een van de veertien Nederlandse resorts van EuroParcs te vieren. Daarnaast hebben Corendon-klanten waarvan de vakantie recent is geannuleerd, de mogelijkheid om hun reisvoucher voor een boeking van een van de resorts van EuroParcs te gebruiken.

Steven van der Heijden (CEO Corendon): “Op dit moment is een vakantie in het buitenland nog niet mogelijk en het is nog niet duidelijk wanneer dit wel het geval zal zijn. We hopen dat we op afzienbare termijn weer kunnen opstarten maar tegelijkertijd hebben we naar een alternatief gezocht binnen Nederland. Met EuroParcs bieden we onze vakantiegangers nu de mogelijkheid om hun zomervakantie door te brengen in eigen land. Onze klanten kunnen hun reisvoucher inwisselen voor een verblijf in één van de veertien resorts in Nederland. De resorts bieden luxe en comfort, in combinatie met topservice. Daar herkennen wij ons in. We zijn er trots op dat we deze samenwerking in korte tijd samen succesvol hebben kunnen opzetten.”

Vakantie vieren

De resorts van EuroParcs liggen dichtbij de natuur maar tegelijkertijd ook nooit ver weg van de stad. Daarnaast wordt elk vakantiepark ingekleurd door veel faciliteiten en voorzieningen; van binnen- en buitenzwembaden tot tal van indoor- en outdoor sport en spelmogelijkheden. “Omdat onze resorts verspreid liggen door het land, kan de klant zelf kiezen in welke regio hij zijn vakantie wil vieren. Wij nemen hopelijk voor veel mensen, door de vouchers te accepteren, hun vakantiezorgen weg. Deze samenwerking zien we dan ook als het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze moeilijke tijd voor iedereen”, verklaren Wim en Wouter Vos namens de EuroParcs-directie.

