Corendon en Stichting Het Buitenhof werken al jaren samen om mensen met een beperking een zorgeloze vakantie te bieden. Dit jaar krijgt de samenwerking een nieuwe impuls: voor het eerst reizen er Corendon-medewerkers als vrijwilliger mee met een Buitenhof-groep mensen met een verstandelijke beperking.



Vandaag vertrekt de eerste groep naar Bodrum, onder begeleiding van een ervaren reisbegeleider van Buitenhof Reizen én een vrijwilliger vanuit Corendon. In totaal nemen deze zomer vijf Corendon-medewerkers deel aan een Buitenhof-reis. Zij zetten daarvoor hun jaarlijkse vrijwilligersdag in, die voor dit doel ook als reisweek mag worden ingezet.

Inzicht

“Het wordt een intensieve week, maar ik kijk er enorm naar uit,” zegt Floor Bregman (Sustainability Manager bij Corendon en initiatiefnemer van het project). “Ik ben blij dat we als bedrijf op deze manier iets kunnen betekenen. Het geeft collega’s bovendien inzicht in hoe bijzonder op vakantie gaan is voor deze doelgroep.” Corendon biedt medewerkers al langer de mogelijkheid om een dag vrijwilligerswerk op te nemen, maar de mogelijkheid om die uren gedurende een week als reisleider voor het Buitenhof in te zetten, is nieuw.

Kleine moeite

Ook Corendon-CEO Gunay Uslu onderstreept het belang van de samenwerking: “Iedereen moet onbezorgd op vakantie kunnen gaan. Dat wij daaraan bijdragen door mensen en middelen beschikbaar te stellen, is eigenlijk een kleine moeite. Maar voor de deelnemers betekent het een wereld van verschil.”

Waardevolle primeur

Voor Buitenhof Reizen is de betrokkenheid van Corendon een bijzonder waardevolle primeur. “Het is voor het eerst dat een partner van ons zich op deze manier inzet. Dankzij deze samenwerking kunnen we nog meer mensen met een beperking laten genieten van vakantieplezier,” zegt Quirine Kamphuisen (Directeur-bestuurder van Stichting Het Buitenhof). “En voor de Corendon-medewerkers is het een kans om de wereld van onze reizigers van dichtbij te leren kennen. Dat maakt deze samenwerking extra bijzonder.”

Foto: Quirine Kamphuisen, Directeur-bestuurder van Stichting Het Buitenhof, Floor Bregman, Sustainability Manager en vrijwillige reisleider van Corendon, en Gunay Uslu, CEO Corendon