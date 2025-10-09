Corendon en Super Chill slaan de handen ineen om jonge reizigers een ontspannen begin van hun vakantie te bezorgen. Dankzij deze samenwerking kunnen kinderen op vluchten naar Bonaire en Curaçao via het inflight-systeem kennismaken met Super Chill: speelse en toegankelijke ontspanningsoefeningen speciaal ontwikkeld voor kinderen. Op andere Corendon-vluchten ontvangen jonge passagiers vrolijke kletskaartjes met ademhalingsoefeningen, zodat ook zij ‘superchill’ aan hun reis kunnen beginnen.

“Wij willen kinderen een rustmoment geven op momenten waarop er veel op hen afkomt,” vertelt Geert Pelsma, managing director van stichting Super Chill. “Samen met Corendon zorgen we voor een ‘superchille’ vlucht voor kinderen én hun ouders, zodat de hele reisgroep ontspannen aan de vakantie begint.”

De samenwerking werd feestelijk afgetrapt tijdens een speciaal event bij het Corendon Hotel in Badhoevedorp. Kinderen en ouders stapten aan boord van een geparkeerd Corendon-vliegtuig, waar ze samen ontspanningsoefeningen deden, waaronder de populaire ‘vierkante adem’.

Volgens Stefanie van der Meer, Manager Cabin Operations bij Corendon, was de impact direct zichtbaar: “Tijdens het event in Badhoevedorp zagen we zelf wat een positieve impact Super Chill heeft op het reisgezelschap. Kinderen en ouders kwamen helemaal tot rust in ons vliegtuig en genoten daarna van een bezoek aan onze bioscoop. Precies dat vakantiegevoel willen wij iedereen bieden en dat begint wat ons betreft al op de grond. “