Corendon lanceert nieuwe vakantiebestemming: Costa Holanda

Door het coronavirus is vliegen naar een zonbestemming op dit moment nog niet mogelijk, behalve de ‘coronavrije’ vakanties van Corendon naar een beperkt aantal bestemmingen vanaf 26 juni . De touroperator lanceert alvast All Inclusive vakanties aan de Amsterdamse kust.

Costa Holanda biedt de Nederlandse vakantieganger de ultieme combinatie van zon, zee en strand en de cultuur van het bruisende Amsterdam. Een verblijf in het Corendon Village Hotel kan worden afgewisseld met een stranddag bij de Corendon Beach Club in Zandvoort. Het verblijf aan de Costa Holanda is inclusief: hotelovernachting, maaltijden en de drankjes in het restaurant en diverse bars van het Corendon Village hotel. Daarnaast zijn lunch, diner en drankjes in de Corendon Beach Club inbegrepen. Ook het parkeren bij het hotel is inclusief de prijs, net als de shuttleservice naar de strandtent in Zandvoort en naar Amsterdam. Bovendien krijgen kinderen tot en met 14 jaar korting.

Uniek totaalconcept

Atilay Uslu, oprichter van Corendon: “Met de samenwerking met EuroParcs hebben we een eerste stap gezet op de Nederlandse markt. Alleen is op dit moment de vraag naar vakanties in eigen land dusdanig groot dat we op zoek moesten naar nog een alternatief. Nederland heeft de mooiste stranden van de wereld. Aangezien we zelf een beachclub en hotels bezitten en we onze klant goed kennen, hebben we een uniek totaalconcept ‘Costa Holanda’ bedacht. Onze klanten kunnen nu genieten van een verblijf in ons hotel en een dag doorbrengen bij onze strandtent op basis van All Inclusive. Voor zover we hebben kunnen zien, zijn we de eerste Europese beachclub met een All Inclusive concept. Kortom het ultieme vakantiegevoel van Corendon maar dan in eigen land.”

Costa Holanda

Het Corendon Village Hotel Amsterdam is zeer gunstig gelegen: dichtbij het centrum van Amsterdam én de zonovergoten ‘Amsterdamse’ kust in Zandvoort en Bloemendaal. Met goed weer is Zandvoort zelfs vanuit het Village hotel te zien. Aangekomen bij de kust ontbreekt het aan niets; langs de boulevard is de Corendon Beach Club te vinden en de rustzoekers en wandelaars kunnen terecht in het prachtige duingebied erachter. In de omgeving van het Village hotel is meer dan genoeg te doen. De hoofdstad Amsterdam biedt een keur aan bezienswaardigheden zoals de sfeervolle grachtengordel, het indrukwekkende Anne Frankhuis, het bekende Red Light District en het Rijksmuseum waar de beroemde Nachtwacht van Rembrandt van Rijn te bewonderen is. Uit datzelfde Rijksmuseum heeft Corendon overigens de afbeelding van het schilderij De bedreigde zwaan van Jan Asselijn gebruikt voor de hoofdeinden van de bedden in haar hotel.

De All Inclusive vakanties aan de Costa Holanda zijn al vanaf 79 euro per persoon per nacht te boeken op corendon.nl/holanda.

