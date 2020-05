Corendon werkt aan ‘clean travel’-concept

“We zijn in overleg met een aantal bestemmingen om een ‘clean travel’-concept in te richten, waarbij we gasten gaan testen op corona voordat ze op vakantie gaan en daardoor vrij kunnen bewegen op het resort”, dat liet Steven van der Heijden (CEO Corendon) weten bij het radioprogramma ‘Dit is de dag‘

Van der Heijden: “We hebben de fase bereikt dat er hier en daar weer iets open gaat. De laatste weken hebben we gezien dat er weer geboekt wordt. Mensen zijn best alweer hoopvol, met name voor september/oktober maar ook voor de winterperiode. Ondernemers vinden het in ieder geval prettig dat er weer handel zit aan te komen. Ik denk dat voor sommige bestemmingen zelfs al in juli en augustus het een en ander mogelijk zou zijn. Er is ontzettend veel behoefte bij mensen om zich niet meer aan die anderhalve meter te hoeven houden. Als je mensen en medewerkers bij elkaar in een hotel zet waarvan je zeker weet dat ze niet besmet zijn, dan kan dat wel. Dit concept werkt het beste op bestemmingen, zoals Turkije, met grote resorts die je makkelijk kunt afsluiten van het gebied eromheen. Ook met Italiaanse bestemmingen zoals Sardinië en Sicilië wordt daarover gesproken.”

“We doen het alleen als het veilig is en als de overheden het toestaan. Met name aan Italiaanse, Griekse en Turkse kant is er veel interesse. Dat heeft ook veel te maken met de economische situatie in die landen. De beste optie is om mensen te testen voordat ze het vliegtuig instappen, daar zijn we ons op aan het voorbereiden”, aldus Van der Heijden. Het testen van vakantiegangers gebeurt straks bij het Corendon Village Hotel, vlakbij Schiphol, kort voor het vertrek van de vlucht. Daarna zorgt Corendon ervoor dat vakantiegangers zoveel mogelijk in een beschermende omgeving blijven. Dit betekent dat ook de buschauffeurs van de transfer naar Schiphol, piloten en cabinepersoneel van Corendon Dutch Airlines en de medewerkers van het hotel met grote regelmaat getest worden op corona. Tijdens de vlucht kan hierdoor ook een normale service verleend worden en kunnen vakantiegangers zónder mondkapjes reizen. Er hoeft ook geen 1,5 meter afstand van anderen te worden gehouden. De kosten voor de test bedragen circa €50 per persoon.

De touroperator heeft in de afgelopen weken een teststraat ingericht in haar Corendon City hotel in Amsterdam. Honderden medewerkers van Corendon hebben zich het afgelopen weekend vrijwillig aangemeld voor een sneltest die de aanwezigheid van antistoffen tegen COVID-19 aantoont. Ervaren medische teams voeren de tests uit en de beoordeling van de uitslag gebeurt door gekwalificeerde artsen. Als deze proef succesvol verloopt, zal iedereen vanaf woensdag 13 mei een reservering kunnen maken om deze test te ondergaan. Deze test is niet dezelfde als de test die straks wordt aangeboden aan de vakantiegangers. De antistoffentest toont aan of mensen in aanraking zijn geweest met het coronavirus en hierdoor een zekere mate van immuniteit hebben opgebouwd; de coronatest die straks aan vakantiegangers wordt aangeboden toont de aanwezigheid van het virus zelf aan.

Er moet nog heel veel worden geregeld om deze ‘coronavrije’ vakanties vanaf 26 juni te kunnen aanbieden. Als er ook maar enige twijfel bestaat over de veiligheid van de vakantiegangers, dan zal Corendon niet aarzelen om de start van het programma uit te stellen. Er is Corendon veel aan gelegen om een zo groot mogelijk deel van de honderdduizenden klanten die zich verheugd hadden op een onbezorgde zonvakantie alsnog van dienst te kunnen zijn. Maar uiteraard staat de gezondheid en de veiligheid van de vakantieganger altijd op de eerste plaats.

