Corendon repatrieert reizigers Canarische Eilanden

Corendon heeft vandaag besloten om al haar vakantiegangers op de Canarische Eilanden zo snel mogelijk te repatriëren. Hiervoor worden vanavond en morgen extra vluchten ingezet naar Amsterdam en Brussel.

De beslissing van Corendon is het gevolg van de vergaande maatregelen die de Spaanse overheid nu neemt. Daarnaast is de verwachting dat de Spaanse overheid spoedig in- en uitreisbeperkingen gaat opleggen of zelfs haar grenzen volledig zal sluiten. De vakantiegangers ter plekke zijn per sms en e-mail over het besluit geïnformeerd. De reisleiding van Corendon op de verschillende eilanden begeleidt de repatriëring.

Besluit

Steven van der Heijden (CEO Corendon): “De Spaanse lokale autoriteiten hebben in de afgelopen dagen zeer strenge maatregelen ingevoerd. Restaurants, terrassen en bars zijn gesloten, vakantiegangers mogen hun hotel niet uit en er worden boetes uitgedeeld als vakantiegangers zich toch op straat vertonen zonder geldige reden. Dit zijn geen omstandigheden meer die passen bij een onbezorgde zonvakantie. Daarnaast krijgen we ook vanuit de vakantiegangers zelf veelvuldig de vraag of ze eerder naar huis terug kunnen komen. En dat begrijpen we heel goed. Daarom hebben wij het besluit moeten nemen om alle vakantiegangers op de Canarische Eilanden zo snel mogelijk terug naar Nederland en België te halen. De repatriëring start vanavond.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.