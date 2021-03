De Vakantiebeurs komt met online reisfestival in juni

De Vakantiebeurs houdt op 4 en 5 juni aanstaande een interactief online reisfestival om vakantiepret in de huiskamer van mensen te brengen. Ook aan de reisprofessionals is gedacht met een speciaal ‘podium’ om te netwerken en kennis op te doen en uit te wisselen.

Op vrijdagavond 4 juni start het festival met de ‘I ♥ Travel’ show, een interactieve online reisbeleving die vakantieliefhebbers even wil doen wegdromen. Op 5 juni biedt het online reisfestival van de Vakantiebeurs uiteenlopende bestemmingen waar veilig naartoe gereisd kan worden als het straks weer mag en groots te dromen voor de periode daarna. Naast een flinke dosis entertainment, informatie en voorpret, bieden de show en het festival verschillende onderdelen waaraan de online bezoeker mee kan doen. Ook zijn er mooie reizen te winnen.

De Vakantiebeurs was eerder van plan om de fysieke beurs, die jaarlijks in januari wordt gehouden, eenmalig te verplaatsen naar april, maar gezien de huidige coronamaatregelen en internationale reisrestricties is dit niet mogelijk. Daarom gaat Vakantiebeurs voor één keer online met het tweedaags reisfestival in juni.

Thecla Amoureus van de Vakantiebeurs: “Na een jaar waarbij het vooral bij dromen over vakantie bleef, komt het moment waarop we weer echt op reis mogen, steeds dichterbij. We willen mensen met onze show en het festival inspireren om een vakantie samen te stellen die de nare periode die straks hopelijk achter ons ligt, een beetje doet vergeten. Vakantiebeurs Festival laat de bezoekers bijzondere droombestemmingen zien en toont hoe veilig reizen er in 2021 uitziet. Door te kijken, luisteren, lezen, praten, meedoen én te proeven start de vakantievoorpret al vanachter het beeldscherm.”

‘I ♥ Travel’ show

De interactieve ‘I ♥ Travel’ show luidt het festival in op vrijdagavond 4 juni en wordt live uitgezonden vanuit de Jaarbeurs Studios in Utrecht. Diverse bekende Nederlanders en vakantie-experts maken hun opwachting in de studio en nemen de kijker mee langs droombestemmingen, hilarische vakantieclichés, bijzondere vakantieverhalen en antwoorden op de belangrijkste vragen die leven rondom veilig reizen. Vanaf bank of bureaustoel strijden reisfanaten mee om de hoofdprijs in de vakantiequiz en een ’1-minute-of fame’ in de uitzending.

Reisfestival op 5 juni

Ook aan de reisprofessionals zelf is gedacht, met een speciaal ‘podium’ om te netwerken en kennis op te doen en uit te wisselen. “Met een online festival in juni mikken we op de periode waarin er meer duidelijkheid is over wat er in de zomervakantie kan en mag. We beperken ons echter niet tot het reisaanbod voor de zomer. Ook de bijzondere droomreizen die in het najaar of in 2022 weer mogelijk zijn, komen aan bod”, aldus Amoureus.

De show en het festival vormen samen een speciale online editie van de Vakantiebeurs en is voor bezoekers gratis bij te wonen via www.vakantiebeurs.nl. De volgende editie van Vakantiebeurs staat gepland in januari 2022.

