Dramatische daling in de passagierscijfers op Brussels Airport

Op Brussels Airport is het aantal vluchten gedaald met meer dan 50% de voorbije dagen en het aantal passagiers is in vrije val en zit nu al aan -70%, wat ernstige gevolgen heeft voor alle luchthavenbedrijven. Er is nu snel overheidssteun nodig voor de hele luchtvaartsector.

Brussels Airport begrijpt dat deze ongeziene crisis om verregaande maatregelen vraagt, zowel op vlak van gezondheid, als op sociaal-economisch vlak. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het luchtverkeer, dat nu al enkele weken sterk aan het dalen is, met steeds meer annuleringen de afgelopen dagen. Bepaalde landen laten geen vliegtuigen uit België meer toe. Dat zorgt er, samen met het feit dat het aantal passagiers sterk daalt, voor dat luchtvaartmaatschappijen nu ook beslissen om hun operaties te beperken of stop te zetten. Maar Brussels Airport blijft operationeel.

“We hebben vandaag 70% minder passagiers in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, en de situatie zal de komende dagen nog erger worden. We bekijken dan ook hoe we onze operaties nu gaan aanpakken en onze prioriteit blijft daarbij de volksgezondheid en de veiligheid. Het coronavirus heeft een zware economische impact op de luchthaven en op de hele luchtvaartsector.”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company. “Het is essentieel om de jobs te beschermen en erover te waken dat de luchtvaartsector deze crisis overleeft. Hiervoor is het nodig dat er snel staatssteun komt. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de sector deze crisis overleeft.”

Bij Brussels Airport Company werken 1100 personeelsleden. Door de sterke daling in het aantal passagiers is er niet voldoende werk meer voor al het personeel. Daarom worden de mogelijkheden voor tijdelijke werkloosheid onderzocht. Maar Brussels Airport Company is niet als enige getroffen, alle partners op het luchthaventerrein ervaren nu een grote economische impact. Er werken 24 000 mensen op het luchthaventerrein en de luchthaven zorgt ook voor 40 000 indirecte jobs.

