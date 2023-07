De media rolden deze week over elkaar heen om te melden dat er ‘toch weer rijen’ zullen staan op Schiphol deze zomer. Vanuit de reisbranche werd de afgelopen week juist positief richting de zomer gekeken…

Marechaussee

De Telegraaf publiceerde deze week het uitgebreide artikel ‘De Schiphol-rij doemt weer op’. Daarin wordt genoemd dat de luchthaven deze zomer te maken heeft met een tekort aan personeel bij de grenscontrole, krapte bij de bagageafhandeling en het platform. De krant sprak meerdere partijen, waaronder de marechaussee. Die liet weten geen personeelstekort te hebben, maar dat “op sommige momenten op piekdagen langere rijen kunnen voorkomen”. Bronnen van de krant leggen uit dat de marechaussee weliswaar voldoet aan de vraag, maar dat die te laag zou zijn.

Opgeschaald

Tijdens de ANVR/Schiphol Travel BBQ at the Beach in Zandvoort klonk een veel positiever geluid. Patricia Vitalis (Schiphol) liet daar weten: “Op de luchthaven zijn de afgelopen maanden 1.000 beveiligers aangenomen. Maar ik zie het in de hele keten. Bij de afhandeling is volop opgeschaald en zelfs voor de winkels en de koffietentjes op Schiphol zijn zo’n 800 mensen aangenomen.”

Positief gestemd

Ook ANVR-voorzitter Arjan Kers was positief gestemd in Zandvoort, zo was eerder al te lezen op TravMagazine.nl. “We hebben een fantastische generale repetitie gezien in de meivakantie. Die is uitstekend verlopen. Wij hebben dan ook zeker alle vertrouwen in Schiphol dat ook de zomer goed zal verlopen. Er is extra capaciteit aan mensen bijgezet. Niet alleen vanuit Schiphol, maar ook van de luchtvaartmaatschappijen. We zijn volop bezig om alle passagiers een fantastische vakantiebeleving te geven komende zomer.”

Speeches ANVR en Schiphol

Landelijke media

Terwijl vanuit de branche de signalen positieve signalen komen, publiceerden tal van landelijke media berichten over de lange rijen die er volgens hen dezes zomer weer op Schiphol zullen staan: ‘Toch weer lange wachtrijen op Schiphol deze zomer‘ (Hart van Nederland), ‘In de zomer toch weer rij op Schiphol‘ (Algemeen Dagblad), ‘Geen vliegende vakantiestart: deze zomer weer lange rijen op Schiphol‘ (LINDA.), ‘Wéér zomer van chaos en lange rijen op Schiphol‘ (PowNeder).

Man en macht

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) werd bij Goedemorgen Nederland gevraagd naar zijn verwachtingen. Harbers: “Er wordt met man en macht aan gewerkt en je ziet dat de ergste ellende van vorig jaar voorbij is. Schiphol heeft de security nu op orde. Dat zagen we ook in de in de meivakantie, maar er blijven altijd zorgpunten op de luchthaven.”

Piek-zaterdagen

Over de Marrechaussee zegt hij: “Wij hebben vanzelfsprekend binnen de overheid ook gesprekken met de Marrechausee. Over wat we kunnen doen om deze zo goed mogelijk in te zetten. Ook voor vorig jaar en voor corona was het op de piek-zaterdagen druk op Schiphol en had je soms ook langere rijen dan in de rest van het jaar. Het zijn dezelfde zaterdagen waarbij je in Frankrijk op zwarte zaterdag ook in ellenlange files aanschuift. De echte piekdrukte kun je nooit helemaal zonder rijen oplossen. Maar er wordt met man en macht gewerkt op Schiphol om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Tips

Schiphol heeft op haar website een ‘Verwachte drukte‘ gedeelte, waar je kan zien hoe druk het is op de dag dat je gaat vliegen. Daarnaast worden er allerlei tips (‘Ga goed voorbereid op reis‘) gedeeld waarmee ook de reiziger een handje kan helpen aan het voorkomen van rijen.

Schoolvakanties

De schoolvakanties voor de regio Midden duren van 8 juli t/m 20 augustus, voor de regio Zuid van 15 juli t/m 27 augustus en voor de regio Noord van 22 juli t/m 3 september.