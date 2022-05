Dutch Travel Services: filteren op directe vluchten en partnerlinks-pagina

Deel dit artikel

Dutch Travel Services (DTS) laat weten dat het naar aanleiding van feedback van haar gebruikers nieuwe mogelijkheden heeft toegeveogd waaronder het filteren op directe vluchten en de mogelijkheid om direct naar haar partnerlinks-pagina te gaan.

Directe vluchten

Gebruikers van DTS kunnen per direct kiezen voor het filteren op directe vluchten. Dit is zichtbaar op de accommodatiepagina bij ‘2. Kies een vlucht’. Let op! De eerste vlucht die je ziet is altijd de voordeligste optie, deze kan alsnog tussenstops bevatten.

Partnerlinks

Bovenaan de homepage vinden gebruikers sinds kort ook de mogelijkheid om direct naar de partnerlinks-pagina te gaan. Hier vind je de linkjes naar de B2B-omgevingen van de verschillende leveranciers. Wanneer je bent ingelogd in BAS, dan kun je ook direct inloggen bij TUI Online en Smarty van de Jong Intra Vakanties. Zorg dat BAS in hetzelfde venster van je browser is geopend, dan ligt er namelijk de connectie om te kunnen inloggen.

Spaaractie

Voor iedere boeking die gebruikers via DTS maken, ontvangen zij 1 punt. Per 10 punten ontvang je een cadeaubon van Rituals of bol.com. Deze actie loopt van 1 april tot en met 30 juni. Deze en volgende week ontvang je dubbele punten per boeking! Meer informatie vind je op de homepage van het platform.

Author Arjen Lutgendorff