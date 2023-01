Egypte nieuw bij YAXA Reizen

Deel dit artikel

De Groningse touroperator YAXA Reizen heeft Egypte in haar aanbod opgenomen. “Reizen door Egypte ontbrak in het aanbod van Yaxa Reizen, maar ook deze unieke belevenis door een van de meest fascinerende landen ter wereld is nu bij ons te boeken”, zo laat Henk Swama (oprichter/eigenaar) aan Travelpro weten.

YAXA Reizen is een maatwerkspecialist in unieke reizen en biedt reizen aan naar bestemmingen in Azië, zuidelijk Afrika, Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. “Onze reizen worden gekenmerkt door unieke belevenissen, goede prijs-kwaliteitverhouding en kleinschalige accommodaties. Alles behalve standaard!”

Lees hieronder het interview met Henk Swama dat vorig jaar in Travelpro verscheen.

Author Arjen Lutgendorff