‘Het faillissement van d-reizen kwam niet geheel als verrassing, maar desondanks komt dit nieuws hard aan’, laten Marc van Amsterdam en Jan-Bert Wissink (Directie Sunair Vakanties) weten aan TravelPro.

‘In de eerste plaats is dit natuurlijk triest voor alle medewerkers van d-reizen, maar het is ook een slechte ontwikkeling voor onze branche. Het wordt een uitdaging om het beschadigde imago richting de consument te herstellen. Ook is het belangrijk om gezonde marktverhoudingen te kunnen blijven waarborgen. D-reizen was een zeer gewaardeerde partner van Sunair en met bijna 300 reisbureaus zorgde het natuurlijk ook voor een flink deel van onze retailomzet. Direct zorgen maken we ons niet, al zou het wel goed zijn als d-reizen, toch een heel bekende merknaam, nieuw leven ingeblazen krijgt. Een doorstart met een onafhankelijke partij zouden wij dan ook toejuichen.’

Extra uitdaging

Van Amsterdam en Wissink vullen aan: ‘Linksom of rechtsom, we kijken ondanks deze extra uitdaging positief naar de toekomst. Natuurlijk koesteren we onze samenwerking met onze andere retailpartners en daarnaast bouwen we ook verder aan ons merk Stedentrips.nl’

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.