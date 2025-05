Freebird Airlines is gestart met het uitvoeren van vluchten tussen Airport Weeze en Antalya. De Turkse luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf eind maart 2025 twee keer per week op deze route.

De vluchten naar de Turkse badplaats worden uitgevoerd op dinsdag en vrijdag. Tickets zijn beschikbaar via de website van Freebird Airlines, reisbureaus en diverse boekingsplatforms. De verbinding is daarnaast opgenomen in de pakketreizen van verschillende Duitse touroperators.

Volgens luchthavenwoordvoerder Tom Kurzweg sluiten de nieuwe vluchten aan bij een bredere trend van luchtvaartmaatschappijen die Airport Weeze opnieuw in hun netwerk opnemen. “De verbinding met Antalya betekent een uitbreiding van ons aanbod voor reizigers uit de regio”, aldus Kurzweg.

Mehmet Demirdal, verantwoordelijk voor Freebird Airlines in Duitsland, ziet de toevoeging van Weeze als een logische stap. “We vliegen inmiddels vanaf 14 Duitse luchthavens naar Turkije. De regio Niederrhein, inclusief delen van Oost- en Zuid-Nederland, is een belangrijke markt voor ons.”

Freebird Airlines is onderdeel van Gözen Holding, een Turks luchtvaartbedrijf actief in onder meer afhandeling, veiligheid en training. De luchtvaartmaatschappij werd opgericht in 2000 en beschikt over een vloot van 15 Airbus A320-toestellen. Freebird is geregistreerd in zowel Turkije als Malta en richt zich op lijn- en chartervluchten binnen Europa en naar Turkije.