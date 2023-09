Avila Reizen nodigt je uit voor een famtrip naar Peru, in samenwerking met Belmond en PROMPERU.

Peru is altijd een belangrijke bestemming geweest voor Avila Reizen. In Lima heeft de reisorganisatie dan ook haar eigen Avila Experience-kantoor voor inkomend toerisme. “Daarom zijn we nog trotser dat we met het vertrouwen van Belmond en PROMPERU een geweldig programma kunnen bieden. Zo landen we in Lima bij Miraflores Park om de nummer één culinaire stad ter wereld te verkennen en steken we de wijdse hoogvlaktes van de Andes over aan boord van de Belmond Andean Explorer. Geheel in stijl reizen we vervolgens met de befaamde Hiram Bingham-trein af naar Machu Picchu en genieten van Cusco verblijvend in het Monasterio hotel”, aldus Tim van der Wel (Avila Reizen).

De laatste plek voor deze unieke famtrip is nog vrij! Altijd al Peru willen ontdekken en dan ook nog op de best mogelijke manier? Stuur dan nu jouw motivatie voor deelname naar info@avilareizen.nl. Tijdens TravDay op 25 september maken we de gelukkige bekend!

Op een rijtje:

Datum: 30 november – 8 december

Aantal deelnemers: 7

Eigen bijdrage: € 1000 per persoon