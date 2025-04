Vámonos Travels neemt je graag mee op FAM trip naar Zuid-Korea! Zuid-Korea is dé reisbestemming in opkomst voor 2025.

Met de wereldwijde populariteit van K-pop en series als Squid Game staat het land meer in de spotlights dan ooit. Deze door Vámonos Travels georganiseerde 9-daagse FAM trip is de perfecte manier om zelf de magie van Zuid-Korea te ervaren. De laatste plekken zijn nog vrij. Wil jij mee naar Zuid-Korea? Schrijf je voor 6 april in via deze link.

Datum: 17 t/m 25 mei

Eigen bijdrage € 1.600,- per persoon (op basis van een gedeelde tweepersoonskamer)



De reis start in het bruisende Seoul, een stad vol wolkenkrabbers, waar geschiedenis en toekomst samenkomen. We verkennen de stad tijdens een uitgebreide tour langs de belangrijkste bezienswaardigheden. Vervolgens brengen we een bezoek aan de indrukwekkende DMZ: de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Via Andong reizen we door naar Gyeongju, het ‘museum zonder muren’ vol eeuwenoude tempels en koningsgraven. We sluiten de reis af in het dynamische Busan, waar we iconische plekken bezoeken zoals Haedong Yonggungsa-tempel, de Oryukdo Skywalk, Jagalchi Fish Market en het sfeervolle Gwangan Beach.

Inbegrepen: intercontinentale vluchten inclusief ruimbagage, vervoer ter plaatse, excursies met gids, volpension en overnachtingen (o.b.v. gedeelde tweepersoonskamer – tegen een toeslag van € 250,- is een eenpersoonskamer mogelijk).

