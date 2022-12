Groei boekingen buiten Europa, maar Portugal -26% en Turkije -29%

Deel dit artikel

De ANVR meldt aan haar leden dat uit de ANVR/GfK Monitor blijkt dat het aandeel boekingen buiten Europa weer op het niveau is van voor corona, de boekingen voor de gehele maand 5% achterlopen op 2019 en landen als Portugal en Turkije nog fors achterlopen op 2019.

Gemiddeld 13% van de consumenten maakte in november een boeking. Dat is vrij normaal voor de maand. In vergelijking met de 2019-cijfers bleven de boekingen in november 5% achter. De boekingscijfers van ANVR/GfK laten zien dat voor het eerst sinds maanden het aandeel boekingen buiten Europa boven de 20% is gestegen.

Alle continenten buiten Europa lieten een groei zien, maar met name Midden/Zuid- Amerika groeide hard in vergelijking met vorige maand én in vergelijking met november 2019. Deze stijging kwam vooral door sterk stijgende boekingen naar Mexico, Costa Rica en Aruba. De groei in Azië werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een sterke groei in boekingen naar Thailand.

Binnen Europa bleven de boekingen naar Portugal (-26%) en Turkije (-29%) achter. Denemarken (+47%) en België (+32%) realiseerden daar in tegen meer boekingen in vergelijking met november 2019.

Met Gfk is ook even gekeken naar het totaal aantal boekingen in 2022. De cumulatieve cijfers (YTD= year-to-date) tot nu toe geven aan dat het aantal gemaakte boekingen in 2022 precies op de 2019 lijn ligt.

ANVR en GfK vergelijken de cijfers 2022 met de cijfers van 2019, omdat de cijfers van 2020 en 2021 (vanwege de coronapandemie) een minder goede vergelijkingsmaatstaf geven.

Author Arjen Lutgendorff