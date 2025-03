“Het bijdragen aan een boeking is niet de primaire doelstelling voor Lena”

In de week van de bekendmaking van TUI’s nieuwste medewerkster werd er volop aandacht aan besteed in de media. Lena, die zich bij het team van TUI influencers en content creators voegt, is dan ook de eerste AI-reisprofessional/-influencer bij de grootste touroperator van Nederland. Travelpro vraagt Ana Henriques (Head of Marketing Communications) en Kristel Kodde (Teamlead Branded Content) naar het ontstaan van Lena.

Sinds hoe lang speelden jullie met het idee van ‘Lena’?

Kristel: “Het idee is afgelopen zomer geboren. Het kwam bij de collega’s van branded content vandaan en zij hebben een stagiair aan het werk gezet. Die kwam met een interessante afstudeeropdracht bij ons terug over virtuele influencers en zag daar veel potentie. Kijk alleen al naar het succes van Lil Miquela, die inmiddels 2,4 miljoen volgers heeft op Instagram (instagram.com/lilmiquela/). We zagen het als een interessante kans en zijn gaan onderzoeken of en hoe dit ook voor TUI zou kunnen werken.”

Hoe fel waren de discussies?

Ana: “We hebben goede discussies gevoerd om alle voor- en tegenargumenten op tafel te krijgen. We hebben advies gevraagd aan externe bureaus, merken en specialisten die al langer met AI persona’s werken. Ook hebben we gekeken naar de huidige ontwikkelingen op social media van succesvolle en minder succesvolle AI-lanceringen. En natuurlijk hebben we de doelgroep (2.000 respondenten, onze huidige en potentiële klanten) gevraagd hoe zij denkt over AI persona’s in combinatie met reisadvies. En gevraagd of ze dat bij TUI vinden passen en hoe dat er dan uit zou kunnen zien.”

Ana: “Er waren geen collega’s tegen het idee, innovatie en lef horen bij het marketingvak, zeker als je marktleider bent.”

Is er ook aan influencers en reisagenten/ZRA’s gevraagd wat zij van het idee vinden?

Kristel: “Een gesprek met een aantal van ons bestaande team van influencers en content creators was een cruciaal onderdeel voordat we besloten tot lancering. Zij blijven voor ons zeer belangrijk en daarmee ook hun mening. Zoals ook in het bericht wordt aangegeven door Kirsten Schilder (influencer), is er nieuwsgierigheid naar wat AI ook hen kan brengen en staan ze open voor samenwerkingen met Lena. Met reisagenten is hier niet specifiek over gesproken, Lena is zelf ook geen reisagent.”

