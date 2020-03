Ik klap voor reisprofessionals

Zoals zoveel sectoren heeft de reissector het heel, heel, heel erg zwaar te verduren. Zwaarder dan welke reisprofessional dan ook in de moderne reistijd ooit heeft meegemaakt. Stress, angst, emotie en de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt, knaagt aan een ieder die in de sector werkt. Maar ik zie, lees, hoor en voel dat de reiswereld zich ook hier weer doorheen gaat slaan.

Consumenten en landelijke media moeten zich in mijn ogen wel beseffen dat er in deze onvoorspelbare tijd ook in de reisbranche dingen niet goed gaan. Natuurlijk vinden we het zielig voor je wanneer je met je vrienden vast zit in een appartement op Gran Canaria (kuch, kuch), terwijl er in Nederland dagelijks mensen hun baan verliezen of dood gaan aan het virus. Waarom wordt er zo’n enorm punt van gemaakt dat er iets onduidelijk is of dat het te lang duurt voordat er wordt gecommuniceerd? De reisbranche realiseert zich als geen ander dat je je zorgen maakt wanneer je in het buitenland zit en je weet nog niet wat de planning is. Serieus, de crisisteams in de reissector zitten niet stil.

In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht en is een mening ook snel gegeven, zoals Rutte ons gisteren liet weten. Ook reizigers hebben hun mening in deze situatie van overmacht al snel gegeven. Reizigers die vinden dat ze niet goed worden geholpen of dat oplossingen die de reiswereld bedenkt niet de juiste zijn. Maar zeg nou zelf, in deze situatie is het toch ook niet redelijk dat alle kosten voor de reisbranche zijn. Reisprofessionals zijn ook reizigers, zij zijn ook consument, maar zijn wel op de hoogte van wat er zich achter de schermen allemaal afspeelt. De dingen die nu gebeuren, gebeuren niet voor niets of zonder dat er over wordt nagedacht. En ik weet hoe hard reisprofessionals zich inzetten voor consumenten, ook voor hen die al klaagden terwijl ze werden geboren. Pfff, gelukkig zijn er overigens veel meer mensen die begrip tonen, die medeleven betuigen, maar die staan helaas niet op de voorpagina’s.

Van veel reisprofessionals zie ik berichten dat zij zoiets als dat wij nu meemaken nog nooit in hun hele carrière hebben meegemaakt. Sommige werken tientallen jaren in de branche. Iedere keer weer zorgden zij voor reizigers die in de problemen kwamen. Want wat te denken van de vele oorlogen in de afgelopen jaren, maar ook 9/11, faillissementen zoals die van Thomas Cook en OAD Reizen, de vogelgriep, ebola en sars. De reisprofessional is wel wat gewend.

In een nuchter landje als het onze is het prachtig om te zien hoe er ook binnen de reisbranche waardering naar elkaar wordt uitgesproken. Binnen de grotere bedrijven, zoals Pieter Elbers bij KLM en Arjan Kers bij TUI, maar ook bij de ‘kleinere’ reisbedrijven zie je dat er waardering naar elkaar toe wordt uitgesproken. Ik zie een reisbureau-eigenaar ‘zijn’ meiden bedanken. ‘Dank aan mijn geweldige meiden. Wat een bikkels’. Het ongeloof en de radeloosheid die ik hoor, lees en zie, moet zelfs bij de meest emotieloze personen op deze wereld voor een brok in de keel zorgen.

Iedereen in de reiswereld wordt geraakt. Van touroperators, airlines, reisbureaus en zso’s tot rederijen, pr- en marketingbureaus, busbedrijven, reisleiders, ota’s, en verkeersbureaus, hoteliers tot stagiaires en influencers. Overal zie ik dat reisprofessionals elkaar een bemoedigend hart onder de riem steken, ik zie de oproepen om samen te werken, ik zie reisprofessionals elkaar positieve energie geven en er zijn vast nieuwe ideeën en producten aan het ontstaan. Wat voor het hele land opgaat, gaat ook voor de reissector op. De opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten dit met iedereen die in de reissector werkt doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.

Aan consumenten die nu in het buitenland zitten, consumenten die al een vakantie hebben geboekt (betaal die restbedragen svp) of die zich afvragen of ze ooit hun droomreis nog kunnen maken: vertrouw op de reissector, op reisprofessionals, op de mensen die er kennis en verstand van hebben. Laat je door hen leiden en ga er niet met de pakken bij neer zitten. En: ‘Do not cancel your trip, change the date and save tourism’.

Vanavond is het de bedoeling, als je je daartoe geroepen voelt, om mee te doen aan de actie #klapcoronadewerelduit waarmee drie minuten wordt geklapt voor iedereen die Nederland door de coronacrisis helpt. Klappen voor het geweldige werk dat door al die mensen wordt verricht om ons land draaiende te houden, zoals al die onderbetaalde mensen in de zorgsector. Ik hoop dat iedereen die klapt op z’n minst 1 seconde klapt voor, of denkt aan, alle reisprofessionals die zich uit de naad werken, terwijl hun toekomst er alles behalve rooskleurig uitziet. Diepe buiging voor iedereen.

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.