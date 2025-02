JetBlue, dat zichzelf profileert als New York’s hometown airline, bestaat 25 jaar. Dat wil de airline graag vieren met de Nederlandse reisbranche.

Dat gebeurt op vrijdag 14 februari, Valentijnsdag, met het ‘Love at first Flight’-bioscoop-event in Pathé Utrecht Leidsche Rijn.

Samen met partner Brand USA nodigt JetBlue Nederlandse reisagenten en touroperators uit voor een BLUEtiful evening, met een romantische feelgood-movie en een toast op 25 jaar vernieuwing, samenwerking en onvergetelijke reizen.

‘We nodigen de Nederlandse reisbranche graag uit voor een leuke avond en als blijk van waardering voor de support’, zegt André van der Sluis, senior salesmanager Benelux van JetBlue.

‘We hebben nog enkele plaatsen beschikbaar, dus het is raadzaam om meteen aan te melden. Bridget J. komt ook, maar zij hoeft zich niet aan te melden…’

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Datum: 14 februari 2025

Locatie: Pathé Leidsche Rijn

Programma:

19.00: ontvangst met bubbles & cake

19.45: welkom door JetBlue & Brand USA

20.15: korte break

20.30: aanvang feelgood movie

22.30: einde & goodbye

JetBlue belooft een ‘bijzondere avond vol humor, good vibes en een vleugje JetBlue-romantiek’.