Kers (ANVR): ‘Overheid moet zich niet als schoolmeester opstellen’

Duurzame innovatie van de luchtvaart en vlootvernieuwing vormen de oplossing om de luchtvaart te verduurzamen. Het terugdringen van het aantal passagiers op Schiphol van 500.000 naar maximaal 440.000 per jaar, zoals het kabinet dat wil, is dat niet.

Dat stelde ANVR-voorzitter Arjan Kers donderdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ANVR.

´Nederland moet blijven beschikken over een goede nationale luchthaven, maar ook de regio is en blijft van groot belang om aan de wensen van de Nederlandse reiziger te kunnen voldoen. Het openen van Lelystad in 2024 is broodnodig´, aldus Kers, die in zijn speech fel van leer trok tegen het overheidsbeleid en het beleid van Schiphol.

´De reisbranche en luchtvaartsector hebben de afgelopen jaren laten zien dat het duurzaamheid van groot belang vindt. Vele miljoenen zijn al geïnvesteerd in het verduurzamen van vliegtuigen, hotels en bestemmingen. Vanuit Den Haag klinken soms andere geluiden´, aldus Kers.

´Maar laat me heel duidelijk zijn, de overheid moet zich als partner opstellen en niet als schoolmeester die met het vingertje wijst. Dat werkt bij geen één sector, hebben we de afgelopen jaren gezien. De overheid en branche moeten schouder aan schouder optrekken om duurzaamheid te versnellen. Enerzijds door subsidies en tickettaks-gelden naar duurzaamheid te laten gaan. Anderzijds door in regelgeving de voorwaarden te creëren die dit ook mogelijk maken.’

Kers: ‘De overheid moet niet verliefd worden op zijn haar eigen oplossingen en in haar eigen dogma’s geloven. Ik hoop dat de overheid open blijft staan voor een andere invulling van hetzelfde doel. Namelijk CO2 en andere uitstoot reduceren op de best mogelijk manier. Krimp is niet het antwoord.’

Het was donderdag de eerste nieuwjaarsreceptie van de ANVR sinds januari 2020. Plaats van handeling was net als voorgaande jaren Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn. Voor de receptie hadden zich ruim honderd bezoekers aangemeld.

ANVR-directeur Frank Oostdam was zoals aangekondigd afwezig. Zijn herstel na zijn hartinfarct van eind november gaat voorspoedig en volgens plan, aldus Kers.

Kers, in het dagelijks leven General Manager van TUI Nederland, toonde zich als ANVR-voorzitter ook erg kritisch richting Schiphol. De luchthaven heeft afgelopen jaren veel passagiers ‘een nachtmerrie’ bezorgd en de branche enorme schade bezorgd door capaciteitsreducties, annuleringen en imagoschade.

Kers: ‘Capaciteitsreducties zijn er nog steeds. Schade bij reisbedrijven is fors,

Maar reissector is keer op keer in staat geweest om zich wendbaar op te stellen, zowel richting Schiphol als richting de klant. De sector is dag en nacht bezig geweest om uiteindelijk al die consumenten een mooie reis of vakantie te bezorgen. Door klantgerichtheid en creativiteit heeft de reissector de schade sterk kunnen beperken voor Schiphol. Wat overblijft, moet Schiphol vergoeden. Zo niet, dan toch een rechtszaak. Liever niet, maar die gaan we niet uit de weg.’

Foto: Walter Schut (adjunct-directeur ANVR) en Arjan Kers.

Author Theo de Reus