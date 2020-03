“Helemaal voor specialistische zra’s ziet het er somber uit. Daarnaast krijgen wij berichten binnen van mensen die (rest)bedragen niet meer betalen, omdat er onduidelijkheid is over de meivakantie. ‘Waarom moet ik betalen, ik kan toch niet op vakantie?!’ krijgen we te horen’, zo laat een ondernemer in de reiswereld anoniem aan TravelPro weten.

“Als mei niet los komt, dan heeft de reisbranche wereldwijd een issue. Als je zelf kostwinner bent, dan heb je een hele grote uitdaging. Consumenten hebben volgens meerdere retailers veel vragen over boekingen in april en mei. Wij volgen de richtlijnen waardoor klanten kosten moeten maken wanneer ze op dit moment moeten annuleren. Daarnaast willen sommige klanten het (rest)bedrag niet betalen nu er onduidelijkheid is over de meivakantie. Gaan airilnes wel of niet vliegen. Mensen willen ook niet op vakantie. Wat kunnen wij daar dan aan doen? Wij komen daardoor wel in de knoop, want wij hebben ook een verplichting richting leverancier/touroperator.”

Op de vraag wat je kan doen aan klanten die niet willen betalen kan doen, laat de ondernemer weten: “We blijven klanten herinneringen sturen en uiteindelijk komt het wellicht neer op het inschakelen van een incassobureau, of tijdig annuleren van de reis. Maar daar gaat dan ook weer tijd overheen en in de tussentijd hebben wij een verplichting richting partners/touroperators. Of wij gaan direct de reis annuleren.”

“We zitten natuurlijk in een periode waarin er wekelijks minder omzet was. Tot afgelopen week werd er wel wat omzet gedraaid, maar nu droogt het natuurlijk op. Er is niks te verkopen. Voor specialistische zra’s ziet het er somber uit. Je zal maar specialist zijn. Hoe moet dat gaan? Kijk naar zra’s die zich bijvoorbeeld specialiseren in cruises. Wat daar nu gebeurt, is ook een signaal voor de cruisewereld. Het is een fragiel product. Het is een situatie die niet eerder is voorgekomen, maar als je zelf kostwinner bent dan heb je een hele grote uitdaging. Het is een ramp. Gelukkig zijn er meerdere zra’s die niet direct het inkomen van de familie genereren, maar je blijft toch je vaste kosten houden. Iedereen heeft voor z’n eigen bedrijf een stukje liquiditeit, maar het kan geen maanden duren.”

Ook zouden er veel vragen zijn over de verschillende voorwaarden bij de verschillende leveranciers. “Niet alles is altijd even duidelijk. Via ons intranet delen we alle tips met elkaar. Gelukkig hebben we vooral veel pakketten geboekt waarvan de voorwaarden gunstig zijn. Overigens zijn wij met KLM heel blij. Zij moeten een pluim krijgen dat zij direct kosteloos wijzigen van bestaande vluchten hebben opgezet en dat het makkelijk online te regelen was. Dat was goed en adequaat, Transavia kan hiervan even leren.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.