KLM vliegt deze winter, van 26 oktober 2025 tot en met 28 maart 2026, naar maar liefst 161 bestemmingen: 92 in Europa en 69 intercontinentaal. In totaal gaat het om zo’n 25.000 verbindingen. Het totale aantal stoelen groeit met 6% ten opzichte van vorig jaar, met opvallende uitbreidingen naar India (+28%) en de Caribbean (+17%).

Het netwerk wordt uitgebreid met twee nieuwe bestemmingen. Vanaf eind november vliegt KLM wekelijks naar Kittilä in Finland, een populaire wintersportbestemming in Lapland. Daarnaast wordt Barbados opnieuw aan het netwerk toegevoegd, in combinatie met Georgetown (Guyana), met drie vluchten per week. Ook bestemmingen die deze zomer zijn opgestart keren terug, zoals Exeter en Ljubljana in Europa en Hyderabad en San Diego intercontinentaal.

Extra capaciteit naar populaire routes

Om tegemoet te komen aan de grote vraag, verhoogt KLM de frequenties naar diverse populaire bestemmingen. Zo worden in januari en februari extra vluchten aangeboden naar Delhi en Panama City, waardoor beide steden tien keer per week bereikbaar zijn. Bangkok wordt vanaf december tien keer per week aangeboden en Curaçao tot wel elf keer. Ook Kaapstad wordt voor het eerst elf keer per week aangevlogen. Daarnaast zijn er uitbreidingen op routes naar onder meer Boston, Miami, Portland, San Francisco, Bangalore, Aruba/Bonaire, São Paulo, Lima en San José. Binnen Europa wordt langer doorgevlogen naar Ibiza en worden extra vluchten uitgevoerd naar onder meer Napels, Athene, Bordeaux en Wenen.

Vernieuwing van de vloot

Naast de netwerkuitbreiding wordt ook de vloot verder vernieuwd. Deze winter ontvangt KLM de vijftiende en laatste Boeing 787-10 en drie nieuwe Airbus A321neo’s. Daarmee zet de maatschappij opnieuw stappen richting een schonere, stillere en zuinigere operatie.