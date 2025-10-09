Ter gelegenheid van haar 106e verjaardag heeft KLM een nieuw Delfts blauw huisje onthuld: de voormalige kosterswoning Villa Rameau, gelegen aan de Pieterskerk in Leiden. Dit gebouw heeft historische betekenis als verblijfplaats van de Pilgrims, die hier twaalf jaar verbleven voordat zij in 1620 met de Mayflower naar Amerika vertrokken.

Villa Rameau is sinds kort de thuisbasis van het Leiden American Pilgrim Museum en markeert belangrijke historische verbindingen tussen Nederland en de Verenigde Staten. Het eerste oogstfeest van de Pilgrims, geïnspireerd op het Leidens Ontzet, werd hier gehouden en groeide uit tot de Amerikaanse Thanksgiving-traditie. Daarnaast speelde de familie Rameau, latere bewoners van het huisje, een rol in het Leidse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Peter Heijkoop, burgemeester van Leiden: “Het is een eer dat Villa Rameau, met haar bijzondere geschiedenis en centrale plek in Leiden, nu onderdeel uitmaakt van de KLM-huisjesserie. Dit huisje vertelt een belangrijk deel van het Leidse verhaal, van de Pilgrims tot het verzet. We zijn trots dat dit verhaal op deze manier wereldwijd onder de aandacht wordt gebracht.”

KLM’s Delfts blauwe huisjes bestaan sinds de jaren vijftig en worden uitgereikt aan World Business Class-passagiers op intercontinentale vluchten. Elk huisje is een miniatuur van een bijzonder gebouw in Nederland of daarbuiten. Sinds 1994 correspondeert het aantal huisjes met de leeftijd van KLM, waarbij jaarlijks op 7 oktober een nieuw huisje aan de collectie wordt toegevoegd. Villa Rameau is het 106e huisje en benadrukt de langdurige historische en culturele banden tussen Nederland en de Verenigde Staten.