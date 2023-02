KLM-directie per 1 maart versterkt met Barry ter Voert en Miriam Kartman

Deel dit artikel

Vanaf 1 maart aanstaande bestaat de directie van KLM uit vijf personen. Hiertoe wordt het huidige directieteam uitgebreid met twee nieuwe directieleden. Miriam Kartman wordt als Chief People Officer (CPO) verantwoordelijk voor KLM’s Human Resources-beleid. Barry ter Voert wordt Chief Experience Officer (CXO) en EVP Business Development. Hij wordt verantwoordelijk voor het merk KLM, de klantervaring en de ontwikkeling van KLM’s businessmodel.

Marjan Rintel, CEO van KLM: “Onze klanten willen graag met ons reizen en de wereld zien. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om voorop te lopen in de verdere verduurzaming van de luchtvaart en we willen een aantrekkelijke luchtvaartmaatschappij zijn voor klanten en collega’s. Om onze ambities te realiseren, investeren we in nieuwe producten en diensten en in technologische ontwikkeling. We gaan die uitdaging de komende jaren met volle overtuiging aan. Ik ben daarom verheugd dat Miriam en Barry ons directieteam versterken. Met hun expertise en ervaring hebben we nu de aandacht voor en regie op alle strategische prioriteiten van KLM. Zo worden we wendbaarder en kunnen we sneller werken.”

Barry ter Voert begon 26 jaar geleden als management trainee bij KLM. Hij heeft functies vervuld in het commerciële domein en was onder andere Senior Vice President Revenue Management en Senior Vice President Europe voor AirFrance-KLM. “Ik kijk ernaar uit om samen met alle KLM-collega’s het merk KLM te versterken en onze klantervaring verder te verbeteren. Daarnaast ben ik me bewust van de uitdaging die ons wacht om een duurzaam businessmodel te ontwikkelen dat voldoet aan de veranderende eisen van onze klanten en andere stakeholders.” Ter Voert gaat leidinggeven aan de afdelingen Mainport Strategy, Fleet Development, Network Planning, Alliances, Customer Experience en Information Services.”

Miriam Kartman neemt al geruime tijd deel aan het overleg van de directie. Met haar brede HR-ervaring binnen de divisies en operatie (OCC en Inflight Services) is haar benoeming als nieuwe CPO een goede aanvulling binnen het directieteam en wordt de huidige werkwijze geformaliseerd. “We zijn op de goede weg, maar er liggen nog grote uitdagingen als het gaat om onze mensen. Voor het KLM van de toekomst hebben we onze ‘crew’ van zo’n 30.000 collega’s harder nodig dan ooit, want zij maken KLM en we willen een aantrekkelijke werkgever blijven voor ieder van hen. Samen met mijn teams focus ik op de grote thema’s voor de komende jaren. Zoals het aantrekken van nieuwe medewerkers en het behouden van onze huidige collega’s in de krappe arbeidsmarkt van nu, het inclusiever maken van onze werkomgevingen en de vraag hoe we onze collega’s beter, langer en met plezier inzetbaar houden. Ik heb er zin in om deze rol binnen de directie te gaan vervullen en heb er vertrouwen in dat we met elkaar de goede stappen gaan zetten”, licht Kartman toe. Marjan Rintel: “In de afgelopen jaren hebben we al grote stappen gezet en gebouwd aan het KLM van de toekomst. Nu ons directieteam compleet is, kunnen we onze reis voortzetten en versnellen.”

Niet-statutaire directieleden

Op dit moment bestaat de (statutaire) directie uit CEO Marjan Rintel, COO Maarten Stienen en CFO Erik Swelheim. De twee nieuwe directie-collega’s worden niet-statutaire directieleden.

Auteur Arjen Lutgendorff