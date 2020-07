KLM: herstel bestemmingenaanbod, capaciteit blijft ver achter

Het Europese netwerk van KLM groeit de komende maanden van 72 bestemmingen in juli, naar 91 bestemmingen in augustus, september en oktober. Het aantal intercontinentale bestemmingen neemt toe van 51 in juli, naar 59 in augustus en 61 in september en oktober. Hiermee biedt KLM haar klanten een zo ruim mogelijke keuze in bestemmingen. De capaciteit in vluchten en stoelen is echter nog ver onder het niveau van voor COVID-19.

Vergeleken met 2019 zit het Europese netwerk qua aantal bestemmingen vrijwel op het oude niveau. In augustus tot en met oktober 2019 bood KLM namelijk 92 Europese bestemmingen aan. Het aantal vluchten blijft echter nog steeds ver achter vergeleken met het niveau van 2019. In augustus gaat het om zo’n 10.000 vluchten, in september 13.500 en in oktober meer dan 11.000. In 2019 waren dat er respectievelijk meer dan 19.000, 18.800 en 14.700.

Intercontinentaal

Het intercontinentale netwerk loopt nog iets achter vergeleken met vorig jaar, toen in augustus tot en met oktober 69 bestemmingen werden aangeboden. Op dit moment is het zo dat op een derde van de intercontinentale vluchten alleen vracht wordt vervoerd. Zodra lokale reisregels dat toelaten, zal KLM ook weer passagiers op deze vluchten gaan vervoeren. Het aantal vluchten loopt ook hier achter: rond de 2.000 in augustus en september en iets meer dan 1.800 in oktober. Vorig jaar waren dat er respectievelijk zo’n 3.300, 3.200 en bijna 2.600. KLM heeft ervoor gekozen om eerst het aantal bestemmingen uit te breiden, zodat klanten een zo breed mogelijk aanbod hebben. Daarna wordt gekeken naar het verhogen van frequenties of vergroten van capaciteit door grotere toestellen in te zetten op bepaalde routes.

Nieuwe bestemmingen

Er zijn drie nieuwe bestemmingen bijgekomen: Cork (Ierland), Southampton (Verenigd Koninkrijk) en Riyad (Saudi-Arabië). De coronacrisis heeft veel impact op de luchtvaart. De vraag en het aanbod zijn meer en sneller dan voorheen aan verandering onderhevig. Dit betekent dat KLM een veerkrachtig netwerk nodig heeft. Door het openen van nieuwe routes, wordt het wegvallen van de vraag op andere routes opgevangen. Daarnaast versterkt KLM haar marktpositie, in dit geval in Ierland, het Verenigd Koninkrijk en het Midden-Oosten.

