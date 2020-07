KLM naar zeven bestemmingen in de Golfstaten en start met Riyad

KLM is bezig haar Europese en intercontinentale netwerk langzaam en zorgvuldig uit te breiden. Daarbij wil KLM haar klanten zoveel mogelijk keuze qua bestemmingen bieden. Het toevoegen van Riyad als nieuwe bestemming zal het netwerk van KLM in het Midden-Oosten versterken en helpen om het robuust te houden. De opening van Riyad betekent een uitbreiding van het aantal bestemmingen, maar niet van het aantal vluchten naar het Midden-Oosten, omdat Riyad wordt gecombineerd met een bestaande bestemming. Het totale aantal vluchten dat KLM uitvoert vanaf Schiphol is nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis.

Vluchtschema Riyad

Riyad zal vier keer per week rechtstreeks worden aangevlogen vanuit Amsterdam. Op de terugweg maakt deze vlucht een tussenlanding in Dammam in Saoedi-Arabië, een bestemming die voor de coronacrisis al in het KLM-netwerk was opgenomen. De vluchten zullen worden uitgevoerd met de Airbus A330-200 met 18 stoelen in World Business Class en 246 stoelen in Economy Class.

Vluchtnummer Van Naar Vertrek (lokale tijd) Aankomst (lokale tijd) Dagen van de week KL0425 en KL0423 Amsterdam Riyad 15.35 uur 22.40 uur Ma, di, do, za KL0425 en KL0423 Riyad Dammam 23.45 uur 01.10 uur Ma, di, do, za KL0425 en KL0423 Dammam Amsterdam 02.25 uur 08.05 uur Di, wo, vr, zo

Muscat gecombineerd met Abu Dhabi

De vluchten naar Muscat zullen al met ingang van 3 augustus een korte tussenstop in Abu Dhabi worden uitgevoerd. Het gaat om drie vluchten per week. De route Amsterdam-Abu Dhabi-Muscat-Abu Dhabi-Amsterdam zal worden uitgevoerd met de Boeing 787-9 met 30 stoelen in World Business Class en 264 stoelen in Economy Class.

Vluchtnummer Van Naar Vertrek (lokale tijd) Aankomst (lokale tijd) Dagen van de week KL0453 Amsterdam Abu Dhabi 11.30 uur 20.05 uur Ma, do, za KL0453 Abu Dhabi Muscat 21.20 uur 22.40 uur Ma, do, za KL0454 Muscat Abu Dhabi 23.45 uur 01.00 uur Di, vr, zo KL0454 Abu Dhabi Amsterdam 02.10 uur 07.00 uur Ma, wo, za

Heropening vluchten naar Koeweit-Bahrein

In het kader van het langzaam uitbreiden van het KLM-netwerk zullen ook de vluchten via Koeweit naar Bahrein per 29 september 2020 worden herstart. Het betreft 3 vluchten per week.

Vluchtnummer Van Naar Vertrek (lokale tijd) Aankomst (lokale tijd) Dagen van de week KL0445 Amsterdam Koeweit 14.15 uur 21.00 uur Di, do, za KL0445 Koeweit Bahrein 22.10 uur 23.20 uur Di, do, za KL0446 Bahrein Koeweit 00.30 uur 01.45 uur Ma, do, za KL0446 Koeweit Amsterdam 03.05 uur 08.15 uur Ma, do, za

Vluchtschema naar Dubai onveranderd

Het vluchtschema naar Dubai wordt niet gewijzigd. Dubai wordt dagelijks aangevlogen met een Boeing 777-200 met 34 stoelen in World Business Class en 286 stoelen in Economy Class.

Vluchtnummer Van Naar Vertrek (lokale tijd) Aankomst (lokale tijd) Dagen van de week KL0427 Amsterdam Dubai 14.30 uur 23.10 uur Dagelijks KL0428 Dubai Amsterdam 00.50 uur 05.55 uur Dagelijks

Alle genoemde vluchttijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.