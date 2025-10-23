KLM gaat haar directie verkleinen. Barry ter Voert, Chief Experience Officer/EVP Business Development, zal het bedrijf eind dit jaar verlaten.



Zijn taken worden overgenomen door de overige directieleden. Het gaat om een voorgenomen wijziging die voor advies aan de Ondernemingsraad wordt voorgelegd.



De directie wordt hiermee verkleind van vijf naar vier leden. Dat past goed bij KLM’s besparingsprogramma Back on Track, waarin scherp wordt gelet op het efficiënter maken van de organisatie, zegt KLM donderdag in een mededeling.



Na deze wijziging bestaat de directie uit Marjan Rintel (President en CEO), Bas Brouns (Chief Financial Officer), Maarten Stienen (Chief Operating Officer) en Miriam Kartman (Chief People Officer).



‘Wij zijn Barry heel dankbaar voor de grote bijdrage die hij in bijna dertig jaar heeft geleverd aan de ontwikkeling van KLM’, zegt Marjan Rintel.

‘Dankzij zijn talent voor commercie en customer experience hebben we grote stappen kunnen zetten. Zowel bij KLM als bij Air France-KLM wordt Barry gewaardeerd om zijn tomeloze inzet, focus op resultaten en grote betrokkenheid bij het voorop stellen van de klant bij alles wat we doen.’



Barry ter Voert begon 29 jaar geleden bij KLM als management trainee. Hij heeft verschillende functies vervuld binnen KLM.

‘Afscheid nemen van het bedrijf waar je je hele loopbaan hebt gewerkt, is natuurlijk geen kleine stap. Maar het is een prachtige reis geweest, waarin ik met geweldige collega’s heb mogen werken’, zegt hij.



‘Ik ben trots op datgene waar KLM voor staat: een luchtvaartmaatschappij die durft te pionieren en die de klantbeleving vooropstelt met nieuwe producten en persoonlijke aandacht voor de klant. Ik ben KLM dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen en zal het bedrijf en collega’s altijd een warm hart toedragen.’ (Foto KLM).

