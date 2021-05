Lees TravelPro 18 van 7 mei 2021 online

Lees nu TravelPro 18 van 7 mei 2021 online, met in dit nummer…

Lees je een interview met Prijsvrij-directeur Marc van Deursen over een eventuele overname en een doorstart van de 130 d-reizen winkels. Daarnaast spraken we met Edward Suares die aan de slag is gegaan bij Corendon Mangrove Beach Resort op Curaçao, heeft Onno Benninga (Business Director, Google Nederland) een exclusief artikel geschreven voor TravelPro over Google-zoektrends en digitale marketing tips om toe te passen op een langzaam herstellende reisbranche. Ook bekijken we het nieuwste schip van Disney Cruise Line, spreken we met Riks de Jong over zijn reis naar Turkije, praten we met Laura Westerbrink over haar online wijnreizen en geven we je twee tips voor op je boekenplank.

