Lees TravelPro 22 van 4 juni 2021 online

Lees nu TravelPro 20 van 21 mei 2021 online! In dit nummer…

Lees je hoe je tickets en dinerbonnen naar Zuid-Korea kunt winnen, meer over het faillissement en de doorstart van Charlie’s Travels, ‘reiscollega’ roept reisprofessionals op om zich aan te sluiten bij de groep die het niet eens is met de gang van zaken rondom het pensioen, we reizen alvast naar de nieuwe winterbestemmingen van KLM en hoe zit het met de reisagenten die vouchergeld dat voor klanten was bedoeld overmaakte naar zichzelf.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.