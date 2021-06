Lees nu TravelPro 24 van 18 juni 2021 online!

In dit nummer: Wordt Corendon nu wel of niet overgenomen door Sunweb? Vertelt Michelle de Wit over haar nieuwe functie bij Prijsvrij. We spraken met de Griekse minister van Toerisme. Vertellen de verkeersbureaus van Cyprus, Duitsland, Zwitserland, Kroatië, Oostenrijk over hun ‘gele’ landen. En meer…

