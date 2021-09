Lees TravelPro 38 van 24 september 2021 online

Deel dit artikel











Lees nu TravelPro 38 van 24 september 2021 online. Met in dit nummer…

We praten bij met verschillende rederijen. Er wordt teruggekeken, maar vooral vooruit geblikt. Welke plannen zijn er? Welke nieuwe routes kunnen we verwachten en hoe zorgen ze ervoor dat de klant een cruise boekt? Marco Beentjes (The Travel Club) vertelt over zijn reis naar Turkije, Untamed Travelling neemt je ‘mee’ naar Estland en Kids Vakantiekids vertelt meer over hun platform. In deze uitgave krijg je ook antwoord op de vraag hoe het nu is in Engeland en op Curaçao…

Author Dylan Cinjee

