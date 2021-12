Lees TravelPro 48 van 3 december 2021!

Deel dit artikel

In dit nummer:

Amerikaanse touroperators hebben een ‘Wellbeing Director’ in het leven geroepen, hebben Nederlandse reisbedrijven dit ook? Steeds meer reisorganisaties en -professionals zijn van mening dat reisbeperkingen geen langetermijnoplossing bieden. Je leest er meer over in dit nummer. Onlangs reisden Danielle Sijbrands en Heidi Stroop van Reisspecialist De Valk naar de Kanaal Eilanden op uitnodiging van Sunair Vakanties. Avila Beach Hotel maakt van december een duurzaamheidsmaand. En was TravelPro aanwezig bij de brainstormsessie van Dutch Travel Services… daarnaast is er groot nieuws!

Author Sharon Evers