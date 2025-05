Het Vakantie Festival, dat in het voorjaar van 2026 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, verwelkomt een van de meest geliefde resorts van Curaçao: LionsDive Beach Resort. Het stijlvolle resort aan het witte zandstrand van Mambo Beach is daarmee een van de eerste Caribische accommodaties die zich verbindt aan het nieuwe consumentenevent.

Mimi Luttge (General Manager Lionsdive Beach Resort): “Het Vakantie Festival biedt ons een geweldige kans om de sfeer van LionsDive Beach Resort in Nederland tot leven te brengen. Met een mix van zon, zee en warme Caribische gastvrijheid willen we de bezoekers meenemen in de beleving van een ontspannen en actieve vakantie op Curaçao. We kijken ernaar uit om ze onder te dompelen in de charme van ons resort en de unieke sfeer van het eiland te delen.” LionsDive biedt luxe aan het strand met romantische zonsondergangen, gezinsvriendelijke faciliteiten en een eigen duikschool. Ideaal voor koppels, families en avontuurlijke duikliefhebbers.

Een begrip op Curaçao

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival): ”LionsDive is een begrip op Curaçao, wie er ooit is geweest, wil vaak terug. We zijn trots dat zij hun verhaal komen delen op het festival. Ze vertegenwoordigen precies de combinatie van kwaliteit, beleving en Caribische charme die zo goed past bij de sfeer die we willen creëren.” Bezoekers van het festival kunnen tijdens het event kennismaken met het complete aanbod van LionsDive, van duiken tot sportieve arrangementen, van gezinsvriendelijke suites tot een romantisch verblijf aan zee.

Partners

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival), vult aan: ”Met LionsDive halen we niet alleen een prachtig resort naar het festival, maar ook een partner die al jaren succesvol samenwerkt met Nederlandse reisorganisaties. Hun deelname is een mooie aanvulling op het groeiende aanbod van Curaçaose partners op het Vakantie Festival.”

Het Vakantie Festival opent in het voorjaar van 2026 haar deuren voor reislustige consumenten die op zoek zijn naar inspiratie, advies en directe connecties met bestemmingen en aanbieders wereldwijd. Meer deelnemers worden binnenkort bekendgemaakt. Meer informatie? https://vakantiefestival.com/info/