Neem op 12 september om 10:00 uur deel aan de NCL-webinar met Jennifer Pichl, Business Development Manager bij Norwegian Cruise Line (NCL) en doe nieuwe ideeën op over hoe je je klanten kunt inspireren om hun vakantie voor het komende winterseizoen en volgend jaar te boeken.

Ontdek spannende routes en leer over de nieuwste promoties van NCL. We vertellen je ook over de nieuwe scheepsklasse en de onlangs gelanceerde Norwegian Viva.

Wil je het NCL product liever in het echt zien?

Schrijf je dan ook in voor ons exclusieve scheepsbezoek op de Norwegian Getaway in Amsterdam op 5 oktober 2023 om 12:00 uur inclusief een heerlijke lunch aan boord en rondleiding over het schip.

Registreer je hier voor het NCL webinar

Registreer je hier voor het bezoek aan Norwegian Getaway