Van 5 t/m 7 februari 2026 vindt in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch de eerste editie van het Vakantie Festival plaats, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland dat bestemmingen, reisorganisaties en merken samenbrengt in een sfeervolle mix van beleving, advies en entertainment.

Tijdens dit festival is ook Monique Langenberg, zelfstandig reisadviseur bij The Travel Club, aanwezig om bezoekers te inspireren met persoonlijk reisadvies en haar passie voor maatwerkreizen te delen. Als ervaren reisadviseur helpt Monique haar klanten met het samenstellen van reizen die volledig aansluiten op hun wensen. Dankzij haar jarenlange ervaring, wereldwijde kennis en persoonlijke betrokkenheid weet ze als geen ander hoe een vakantie niet alleen goed georganiseerd, maar ook onvergetelijk wordt. Op het Vakantie Festival laat ze bezoekers ervaren wat het betekent om een reis te laten plannen door iemand die écht luistert.

Een eigen verhaal

“Iedere reiziger heeft zijn eigen verhaal,” zegt Monique Langenberg. “Op het Vakantie Festival wil ik laten zien hoe persoonlijk advies het verschil maakt. Door de tijd te nemen en te luisteren, ontstaat een reis die past bij wie iemand is. Van droom tot bestemming, het draait allemaal om beleving.”

Persoonlijke benadering

Volgens Frits Kuijper (creatief directeur van het Vakantie Festival) brengt Monique precies het menselijke element dat het evenement bijzonder maakt. “Ze brengt warmte, enthousiasme en kennis naar ons festival, en dat raakt bezoekers. Haar persoonlijke benadering laat zien hoe inspirerend echt contact kan zijn.”

Betrokkenheid

T.J. van Apeldoorn (strategisch directeur van het Vakantie Festival) benadrukt de betekenis van haar deelname. “Met reisadviseurs als Monique laten we zien dat het Vakantie Festival niet alleen over bestemmingen gaat, maar ook over de mensen achter de reizen. Hun betrokkenheid maakt ons platform rijker en relevanter voor iedere reiziger.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 tot en met 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.

Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.