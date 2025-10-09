MSC Cruises gaan in 2027 voor het tweede achtereenvolgende jaar cruises naar Alaska aanbieden. Het schip MSC Poesia vertrekt van april tot september vanuit Seattle en vaart naar verschillende bestemmingen in de regio, waaronder Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm, Juneau en Victoria in British Columbia, Canada.

Voorafgaand aan het Alaska-seizoen maakt het schip een 18-nachten durende oversteek van het Panamakanaal van Miami naar Seattle, een route die de passage door het kanaal omvat.

Tijdens de cruises krijgen passagiers de gelegenheid om de natuurlijke omgeving en het culturele erfgoed van Alaska te verkennen. De bestemmingen bieden een mix van historische steden, fjorden, gletsjers en regenwouden. In Ketchikan zijn bijvoorbeeld historische straten en totempalen te vinden, terwijl Tracy Arm bekendstaat om zijn fjorden en gletsjers. Icy Strait Point en Juneau bieden mogelijkheden om lokale cultuur en wilde dieren te observeren, en Victoria combineert natuurschoon met stedelijke architectuur.

Aan boord beschikt MSC Poesia over faciliteiten zoals een spa, restaurants en een fitnessruimte, zodat passagiers tijdens de reis toegang hebben tot voorzieningen voor ontspanning en recreatie terwijl ze de wateren en landschappen van Alaska doorkruisen.