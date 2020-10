Neckermann vraagt België om € 5 miljoen staatssteun

Neckermann België heeft om de coronacrisis te overleven de Belgische staat om € 5 miljoen gevraagd, dat heeft het reisbedrijf bevestigd aan De Tijd en L’Echo. In juni kreeg het bedrijf al een lening van € 2,6 miljoen van de bank BNP Paribas.

De aanvraag van staatssteun komt ruim een jaar nadat het Spaanse Wamos 62 van de 91 reisbureaus van Thomas Cook België overnam, dat vorig jaar failliet ging. De door Wamos overgenomen winkels zijn verdergegaan onder de naam Neckermann. In de tussentijd zijn de winkels in Brussel Louizalaan, Herentals en Lier definitief gesloten. Neckermann-topman Laurent Allardin laat aan Belgische media weten dat er nog 5% tot 10% van het normale volume wordt verkocht. “Allemaal last minutes.”

