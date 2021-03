Nederland marktleider overnachtingen in Duitsland in 2020

Het Duits inkomend toerisme heeft in 2020 enorme verliezen geleden. In 2020 zijn 32 miljoen internationale overnachtingen geregistreerd in hotels en pensions met minstens 10 bedden – een daling van 64,4% ten opzichte van 2019. Dit betekent dat na tien recordjaren het aantal overnachtingen is gedaald tot ongeveer hetzelfde niveau als direct na de Duitse hereniging. Tegelijkertijd groeide tijdens de pandemie het belang van de Europese markt voor reizen naar Duitsland. In 2020 waren bezoekers uit Europa goed voor 27,2 miljoen overnachtingen. Het aandeel van Europa is daardoor gestegen van 74 naar 85%.

Buurlanden stabiliseren inkomend toerisme

De negen buurlanden van Duitsland waren goed voor 56,6% van alle internationale overnachtingen in 2020 – in 2019 was dat 42,5%. Marktleider in 2020 was Nederland met 5,8 miljoen overnachtingen en een marktaandeel van 18,1%.

Reistrends in het coronajaar 2020

De gemiddelde reistijd van Europese vakantiegangers in Duitsland nam toe van 6,3 naar 7,2 nachten. De uitgaven daalden met 13%, wat samenhing met de toename van het aantal autoreizen in vergelijking met reizen met het openbaar vervoer. Zeven miljoen Europeanen reisden naar Duitsland zonder vooraf te boeken – bijna 30%. Hierdoor nam het aandeel spontane reizigers toe in vergelijking met degenen die hun reis lang van tevoren hadden geboekt.

De hotelsector werd bovengemiddeld getroffen door de pandemie (een daling van 65%). Het aantal internationale overnachtingen in steden met meer dan 100.000 inwoners daalde in 2020 met 71,4%. Toch blijven stedentrips met 5,2 miljoen reizen in 2020 een belangrijk segment binnen het inkomend toerisme in Duitsland. Daarna komen de rondreizen (1,6 miljoen). Vakanties in landelijke gebieden namen toe tot meer dan drie miljoen reizen.

Ontwikkelingen in 2021

Wereldwijd willen in 2021 meer mensen dan in het coronajaar 2020 gaan reizen. De intentie om naar het buitenland te reizen is met 72 procent het grootst in Europa. Met zijn krachtige merk heeft Duitsland als vakantiebestemming alles om in te spelen op de groeiende reislust. De Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) ontwikkelt deze analyse op basis van de meest recente studies van IPK International, dat verschillende enquêtes heeft gehouden om het effect van COVID-19 op het internationale toerisme en de veranderende reisintenties te onderzoeken.

Vooruitzichten voor Duitsland als vakantiebestemming

24% van de ondervraagden in 18 belangrijke bronmarkten voor inkomend Duits toerisme is van plan dit jaar naar Duitsland te reizen. Duitsland staat begin 2021 hiermee op de tweede plaats in de internationale ranglijst van vakantiebestemmingen, Spanje staat op nummer 1. De meeste belangstelling is er voor citytrips (50%), natuurvakanties volgen met 41%. Verder wil 34% van de ondervraagden een strandvakantie in Duitsland.

Petra Hedorfer, voorzitter van de raad van bestuur van de DZT, benadrukt: ‘Europa is en blijft de belangrijkste regio voor het inkomend toerisme in Duitsland. Dankzij de over het algemeen grote bereidheid om binnen Europa te reizen en ons uitgebreid toeristisch profiel/aanbod van steden, cultuur, natuur en activiteiten bekleedt Duitsland een sterke positie op de ranglijst van bestemmingen. Wij zien dus goede vooruitzichten voor een herstel van het inkomend toerisme in Duitsland.’

De door IPK International onderzochte reisintenties wijzen erop dat er een grotere vraag is naar reizen in het seizoen mei-oktober. Meer dan 80% zou in die periode reizen.

