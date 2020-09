Nieuw initiatief: reisvoucher cadeaushop

Een aantal ANVR-aangesloten reisondernemingen lanceert deze week met hun reisvoucher cadeaushop een nieuw initiatief. Klanten kunnen hun reisvoucher met SGR-dekking inwisselen voor aankopen bij geselecteerde bedrijven op het gebied van onder meer sport, elektronica en lifestyle. Eerder dit jaar hebben andere ANVR-ondernemingen al op kleinere schaal vergelijkbare initiatieven gelanceerd.

​”Het is geen initiatief van de ANVR zelf, maar we vinden het wel een prachtig voorbeeld van het creatieve ondernemerschap waar de reissector sowieso al om bekend staat. We willen allemaal dat we zo snel als mogelijk de reisvouchers uit de markt kunnen halen. Het liefst natuurlijk doordat klanten die voucher gebruiken waarvoor het eigenlijk bedoeld is: het boeken van een mooie nieuwe reis of vakantie”, zegt Frank Oostdam, voorzitter van de ANVR. “Maar als de klant de reisvoucher niet gebruikt, moeten de reisondernemingen die na uiterlijk 12 maanden min een dag uiteindelijk toch uitbetalen. Met initiatieven zoals deze kan de klant eerder over zijn geld beschikken en bestaat de mogelijkheid voor de reisondernemer toch iets van de marge binnen te houden. Win-win is dat”.

Topproducten

Eerder sprak Harco van Uden (CEO ITG Companies) al met TravelPro over dit initiatief. “Wij hebben samenwerking gezocht met een aantal topproducten waarvoor onze klanten hun vouchers kunnen inruilen voor verschillende topproducten, waaronder meubels, de Big Green Egg of artikelen bij Aerts en Gassan”, aldus Van Uden in het interview. “Wij zijn een samenwerking aangegaan met gerenommeerde bedrijven, buiten de reiswereld, die bereid zijn om de SGR-gedekte vouchers te accepteren. Mensen met een voucher kunnen dus met hun voucher gaan shoppen bij winkels en bedrijven als Rituals en Gassan. Zij kunnen het bedrag van de voucher hier volledig of gedeeltelijk uitgeven. Door strakke afspraken met de deelnemende bedrijven kunnen wij een marge op de verkoop garanderen van 15%.”

Toekomstbestendig

“Laten we hopen dat we allemaal weer snel op een normale en verantwoordelijke wijze kunnen genieten van het verkopen en maken van mooie reizen en vakanties. Om toekomstbestendig te zijn én te blijven is innovatie in de reissector van reuze belang. De gedachte achter dit en andere initiatieven is een voorbeeld van de innovatie-gerichte mind-set die de reissector er uiteindelijk weer bovenop moet gaan helpen”, zegt Oostdam.

