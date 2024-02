Deze zomer vliegt Corendon vanaf Maastricht Aachen Airport naar twee nieuwe Spaanse bestemmingen.

Vanaf 26 mei vliegt Corendon wekelijks op zondag naar Malaga en vanaf 5 juni elke woensdag naar Mallorca. Beide tot half augustus. Deze vluchten worden uitgevoerd met een Airbus A320. Dit vliegtuig stationeert Corendon voor de zomermaanden op Maastricht Aachen Airport. Passagiers die vanaf Maastricht Aachen Airport vliegen naar deze of de andere bestemmingen van Corendon parkeren gratis op de nieuwe parkeerplaats die 1 juni geopend wordt.

Boekingen lopen goed

Gunay Uslu, CEO van Corendon, zegt dat ze blij is met de toevoeging van deze Spaanse bestemmingen. “We merken dat de boekingen vanaf Maastricht Aachen Airport goed gaan. Vorig jaar liepen de boekingen vanaf de Limburgse luchthaven iets achter vanwege renovatiewerkzaamheden aan de landingsbaan, in vergelijking met andere regionale luchthavens. Dit jaar ziet dat er heel anders uit met nieuw aanbod vanaf Maastricht, en natuurlijk kunnen ook onze Belgische reizigers gebruik maken van deze regionale luchthaven.”

Lang gekoesterde wens

Met deze vakantiebestemmingen komt Corendon tegemoet aan de lang gekoesterde wens van tal van Limburgse vakantiegangers. Dean Boljuncic, Head of commercial development van Maastricht Aachen Airport: ”Volgens onze data staan beide bestemmingen hoog op het wensenlijstje van de mensen woonachtig in de (Eu)regio. Zo zochten inwoners van de Euregio tussen oktober 2022 en 2023 maar liefst 315.852 keer naar vliegtickets naar Malaga en meer dan 200.000 keer naar Mallorca. Hiermee is Malaga de meest gezochte bestemming en staat Mallorca op nummer 5. Met het aanbieden van deze twee populaire bestemmingen voldoen we nog meer aan de regionale vraag naar vakantiebestemmingen. Een mooi ontwikkeling die we zeker voortzetten. Daarover lopen verschillende gesprekken met onze huidige partners en mogelijke nieuwe partners.” Naast de extra vluchten op de genoemde bestemmingen vliegt Corendon vanaf Maastricht ook naar Antalya, Burgas, Kreta en Zakynthos.