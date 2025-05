Na nieuwe militaire spanningen tussen India en Pakistan heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor India opnieuw aangescherpt. Aanleiding zijn recente aanvallen en artilleriebeschietingen aan de grens, evenals een crisisoefening in ruim tweehonderd Indiase districten.

Op 8 mei vonden pogingen tot militaire aanvallen plaats op meerdere locaties in Noord- en West-India. De veiligheidssituatie is volgens het ministerie ‘onvoorspelbaar’, en verdere escalaties zijn niet uitgesloten. Nederlanders in India worden dringend geadviseerd waakzaam te blijven.

Militaire operatie en crisisoefeningen

In een mail aan Nederlanders in India meldt de ambassade dat India in de nacht van 6 mei begonnen is met operatie ‘Sindoor’, als reactie op een terreuraanslag in Kasjmir op 22 april. Er zijn bij deze operatie negen doelen in Pakistan aangevallen, waarbij volgens Indiase bronnen terreurkampen zijn geraakt. Aan de grens zouden artilleriebeschietingen hebben plaatsgevonden tussen de landstrijdkrachten van beide landen.

Daarnaast heeft het Indiase ministerie van Binnenlandse Zaken aangekondigd dat op 7 mei een grootschalige crisisoefening is gehouden in 244 districten, waaronder Delhi. Daarbij werden sirenes getest, verkeersomleidingen ingesteld en gesimuleerde stroomstoringen uitgevoerd. Buitenlanders waren geen onderdeel van deze oefening.

Reisadvies: rood, oranje en geel

Voor de regio’s Jammu en Kasjmir, Aksai Chin, de deelstaat Manipur en het grensgebied met Pakistan geldt kleurcode rood: reis er niet heen, het is er te gevaarlijk. Voor onder meer Mizoram, Nagaland, Chhattisgarh en delen van Jharkhand, Odisha, West-Bengalen, Andhra Pradesh en Maharashtra geldt kleurcode oranje: alleen noodzakelijke reizen. Voor de rest van India geldt kleurcode geel: reizen is mogelijk, maar wees waakzaam.

Vliegverkeer en bereikbaarheid

Reizigers moeten rekening houden met verstoringen in het vliegverkeer van en naar India. Onder andere KLM mijdt sinds kort het luchtruim boven Pakistan, wat op sommige routes vertraging veroorzaakt. Neem contact op met uw luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele informatie.

De Nederlandse ambassade en consulaten in India volgen de situatie nauwgezet. Nederlanders in India worden verzocht zich aan te melden bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken zodat zij bereikbaar zijn voor updates. In geval van nood is de ambassade 24/7 bereikbaar via +31 247 247 247 of WhatsApp +31 6 82 38 77 96.

Meer informatie over het actuele reisadvies is te vinden op Nederlandwereldwijd.nl.