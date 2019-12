OAD vs Rabo: van muggenziften tot getuigenissen

In de zaak van de OAD Groep Holding/familie Ter Haar tegen de Rabobank hebben Ank Bijleveld (de huidige minister van Defensie), Dick Veltman (destijds Oad-advocaat) en Hans Verborg (destijds adjunct-directeur bij Oad) in de Rechtbank Midden Nederland (Utrecht) onder ede getuigenverklaringen afgelegd. Uiteindelijk is het aan de rechter om te bepalen hoe zwaar hij de getuigenverklaringen over de gang van zaken mee laat wegen in zijn eindoordeel op de vraag wie er uiteindelijk verantwoordelijk is geweest voor het faillissement van OAD Reizen.

Het was niet de eerste keer dat de twee kampen tegenover elkaar stonden in de rechtbank. Vandaag was echter de dag van de getuigenissen onder ede met getuigen die waren opgeroepen door de familie Ter Haar en haar advocaten. Uiteindelijk duurde de dag een stuk langer dan van tevoren werd verwacht. Pas aan het eind van de middag konden de betrokkenen de rechtbank verlaten. Overigens kan het gehele proces nog maanden al dan niet jaren gaan duren.

De betrokken partijen, familie, pers en geïnteresseerden werden in een, naar verhouding, kleine zaal gezet. Er moesten zelfs stoeltjes worden bijgehaald. Vooral de getuigenis van Veltman zorgde ervoor dat de dag van, en de dagen rondom, het faillissement van OAD Reizen bij de aanwezige betrokkenen voelden als de dag van gisteren.

Jan Driessen, woordvoerder voor de familie Ter Haar, liet vandaag aan TravelPro weten dat de getuigenverklaring van Bijleveld meer bracht dan dat zij van tevoren hadden verwacht. Bijleveld liet door de griffier optekenen: “Jan van Nieuwenhuizen (oud-bestuurder Rabobank, red.) heeft mij in een telefoongesprek toegezegd dat er voldoende tijd zou zijn om tot een overeenkomst te komen.”

Bijleveld sprak Van Nieuwenhuizen vier dagen voordat de stekker door de Oad-directie uit de Overijsselse touroperator werd getrokken. De Rabobank gaf toch niet de gewenste tijd om het reddingsplan te voltooien, waarmee werd besloten dat het reddingsplan onhaalbaar was met ook een hoog bedrag dat die week aan IATA moest worden betaald. Daarmee zou bestuurdersaansprakelijkheid het gevolg zijn. Op de vraag aan Bijleveld of er was gesproken over 48 uur of langer liet ze de rechter weten: “Ik had de indruk dat er genoeg tijd werd toegezegd. Er waren meerdere partijen betrokken bij de reddingsactie. Als er 48 uur was toegezegd, dan was het telefoongesprek onzinnig geweest.”

“De verklaring van Ank Bijleveld is cruciaal. Ook Julius (ter Haar, red.) reed die dag naar kantoor in de veronderstelling dat het bedrijf was gered. Iedere betrokkene ging er vanuit dat het geregeld was”, aldus Driessen. “We kenden de verklaring van Ank Bijleveld natuurlijk al, want die had zij al eerder zelf opgesteld. Haar geïrriteerdheid was helder en voelbaar in de zaal, zelfs na vijf jaar nog. Op het eind verzuchtte zij nog te vinden dat zij klanten goed contact moeten kunnen hebben met de Rabobank en dat daar geen hulp van de Commissaris van de Koning bij nodig hoeft te zijn. Zij is een heel eerlijk en integer bestuurder. Het faillissement van OAD Reizen heeft haar voelbaar pijn gedaan.”

Lees ook: Doorbraak in zaak OAD versus Rabobank.

Verbazing was er over de advocaten van Rabobank, die gisteravond nog een mail doorstuurde naar de rechter, terwijl alles twee weken van tevoren ingeleverd had moeten worden. “Wij vonden deze mail pas gisteravond. De mail is van 20 september 2013, maar ik zag hem pas laat”, zo liet de advocaat van Rabobank met een grijns op zijn gezicht aan de rechter weten. Het kamp Ter Haar vindt het nog steeds onbegrijpelijk hoe de Rabobank destijds is omgegaan met het bedrijf, maar ook over de huidige gang van zaken is weinig begrip. “Ze hebben veel gerekt als het gaat om beschikbaarheid in deze zaak.”

Meerdere namen passeerden de revue, waaronder die van Frans Schuitemaker die eind vorig jaar opstapte bij het doorgestarte Oad, Willem Bonvanie van PPM-Oost die samen met Twentse investeerders (waaronder Hennie ten Hag, Hein Trebbe en Rein Sanders) OAD Reizen wilde redden, de interne mail van Rabobank-medewerker L.P. Schilder die hij per ongeluk naar OAD Reizen mailde (waarin stond dat het beter is de plannen af te zeggen) en de mail van Rabo’s David Cuknis.

In de mail die Cuknis op 24 september stuurde, staat onder andere: ‘OAD heeft besloten de handdoek in de ring te gooien. Morgen zal faillissement worden aangevraagd. Voornaamste reden: OAD heeft aangegeven er niet uit te gaan komen met SGR en TUI. Een de bank conveniërende oplossing met SGR en TUI was een voorwaarde (van de bank, maar hoogstwaarschijnlijk ook van de potentiële kopers) om mee te werken aan enige transactie.’ Getuige Veltman liet vandaag echter weten dat er destijds contact is geweest met de directie van TUI. “De bottlenecks waren niet TUI en SGR, maar de Rabobank.”

Misschien wel tekenend voor het proces was de manier waarop er muggenziftend op de kleine dingetjes werd gelet. Nog voor Bijleveld als eerste getuige aan het woord kon komen, merkte de advocaat van de Rabobank op: “Mevrouw Bijleveld heeft een aantekeningenboekje voor zich liggen. Ik ben gewend dat dat altijd gesloten is.” Daarop liet Bijleveld weten: “Dit is mijn boekje dat ik altijd gebruik als minister.” De rechter vraagt aan Bijleveld: “Wat is de relevantie van het boekje?” Bijleveld: “Daar heb ik aantekeningen in opgeschreven van wat de landsadvocaat heeft gezegd.” De rechter: “Heeft hij u gezegd wat u moet antwoorden?” Bijleveld: “Nee, dat heeft hij niet gedaan.” Aanstaande donderdag zal onder andere Julius ter Haar zelf als getuige voor de rechter verschijnen.

Bekijk hier de reactie van Bijleveld voor de camera van RTV Oost.

© 2019, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.