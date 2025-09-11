Gezinnen kiezen in 2025 steeds vaker voor méér beleving en verbinding, zonder de vertrouwde favorieten los te laten. Steeds meer gezinnen willen méér dan een weekje weg. Samen beleven, leren en ontspannen staan centraal. Dat blijkt uit het trendonderzoek van Kids Vakantiegids.

Multigeneratie reizen

Opa’s en oma’s gaan steeds vaker mee op vakantie. Niet alleen om te helpen, maar vooral om quality time te hebben met de hele familie. Populair zijn familieresorts in Spanje of Turkije en vakantieparken in Nederland. Bij Kids Vakantiegids zien we de vraag naar familiebungalows en meerdere hotelkamers toenemen, net als het aanbod van gezamenlijke activiteiten zoals bingo’s en sport- en speltoernooien.

Beleving boven luxe

Bijzondere ervaringen winnen terrein op traditionele luxe. Gezinnen kiezen liever voor een boomhut, safaritent, kasteelovernachting of themakamer dan voor een standaard hotelkamer. Kinderen vinden het fantastisch om te slapen tussen wilde dieren, in LEGO-stijl of omringd door sprookjesfiguren en filmhelden. Het aanbod van dit soort unieke overnachtingen groeit ieder jaar.



Set-jetting & Star-jetting

Films, series en sterren hebben steeds meer invloed op de vakantiekeuze. Denk aan Frozen-tochten in Noorwegen, een vleugje Harry Potter-magie in Londen en Schotland of reizen naar plekken die BN’ers en influencers populair maken, zoals Ibiza, de Griekse eilanden en luxe resorts in Dubai. Voor kinderen is het magisch om in het echt te zien wat ze normaal alleen van het scherm kennen.

Onthaastvakantie

Gezinnen verlangen steeds vaker naar rust en eenvoud. In plaats van een druk programma kiezen ze voor slow travel: langer op één plek blijven, fietsen door de omgeving, picknicken of gewoon een dagje niets. Deze trend sluit aan bij de beweging van FOMO, Fear of Missing Out, naar JOMO, Joy of Missing Out. Vooral kleinschalige campings en vakantiehuizen zijn populair.

Familymoons & Grandymoons

De huwelijksreis is niet langer alleen voor twee volwassenen. Steeds vaker wordt gekozen voor een familymoon waarbij de kinderen meegaan. Ook de grandymoon, grootouders die samen met hun kleinkinderen reizen, wint terrein. Beide trends sluiten aan bij de wens om vakanties te gebruiken om generaties met elkaar te verbinden en bijzondere momenten samen te vieren.